Battlefield 2042: Maus- und Tastatur-Unterstützung auf den Konsolen? Das sagt DICE

"Battlefield 2042" erscheint im November 2021.

Im kommenden Monat geht die beliebte „Battlefield“-Serie mit „Battlefield 2042“ in ihre nächste Runde und verspricht laut offiziellen Angaben ein weiteres Mal packende Multiplayer-Gefechte.

Wie bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung bekannt gegeben wurde, wird „Battlefield 2042“ mit einer Crossplay-Unterstützung daher kommen. Auf den alten Konsolen können aufgrund technischer Einschränkungen wie der maximalen Spieleranzahl von 64 lediglich PS4- und Xbox One-Spieler gegeneinander antreten. Auf der anderen Seite spielen Nutzer auf der PlayStation 5, der Xbox Series X/S sowie dem PC zusammen, wobei Spieler, die mit der Maus und der Tastatur unterwegs sind, in einem eigenen Nutzer-Pool landen.

Entwickler sind sich über die Nachfrage im Klaren

Apropos Maus und Tastatur: Wie stehen eigentlich die Chancen, dass die PS5 und die Xbox Series X/S mit einer entsprechenden Unterstützung versehen werden? Auf Nachfrage bestätigten die Entwickler von DICE, dass sie die Wünsche der Community zu diesem Feature vernommen haben. Zumindest zum Launch wird der gute alte Controller jedoch die einzige Möglichkeit sein, „Battlefield 2042“ auf den Konsolen zu spielen.

Zum Thema: Battlefield 2042: DICE verfolgt bei Cheatern eine Null-Toleranz-Politik

Was die Zeit bringt, bleibe abzuwarten, so DICE weiter: „Wir haben eure Fragen zur Maus- und Tastatur-Unterstützung für die Konsolen vernommen. Wir können bestätigen, dass wir dies zum Start von Battlefield 2042 auf den Konsolen nicht unterstützen werden. Aber wir untersuchen noch die verschiedenen Optionen zur Bereitstellung und wie sich dies auf das Crossplay auswirken kann. Sollte sich an dem Ganzen jemals etwas, hört ihr von uns zuerst.“

„Battlefield 2042“ wird am 19. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Serie X/S veröffentlicht.

Quelle: PC Gamer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042