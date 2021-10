GTA Remastered Trilogy: Rockstar Launcher liefert Hinweise auf die Neuauflagen

Aktuell scheinen sich die Hinweise auf die laufenden Arbeiten an der "GTA Remastered Trilogy" zu verdichten. So stießen Nutzer in den Daten des Rockstar Launchers unter anderem auf die Logos der enthaltenen Klassiker.

Die "GTA Remastered Trilogy" wurde bisher nicht offiziell angekündigt.

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Rockstar Games an einer Remastered-Sammlung arbeitet, die überarbeitete Neuauflagen zu drei ausgewählten „GTA“-Klassiken enthält.

Wie berichtet wurde, werden auf Basis der Unreal Engine „GTA 3“, „GTA: San Andreas“ sowie „GTA: Vice City“ komplett überarbeitet und für den Re-Release auf den aktuellen Plattformen auf Hochglanz poliert. Nachdem ein entsprechender Eintrag des südkoreanischen Rating-Boards kürzlich darauf hinwies, dass die Sammlung den Namen „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ tragen wird, erreichten uns nun neue Hinweise auf die Spielesammlung.

Rockstar Launcher liefert neue Hinweise

Entdeckt wurden diese in den Daten des Rockstar Launchers. Zum einen stießen die Spieler hier auf die Logos der enthaltenen Klassiker „GTA 3“, „GTA: San Andreas“ und „GTA: Vice City“, die golden umrandet sind. Darüber hinaus wurden erste Achievements zur „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ aufgespürt, was ebenfalls darauf hindeuten dürfte, dass sich die Remastered-Sammlung in Arbeit befindet.

Während sich die Verantwortlichen von Rockstar Games zu den Gerüchten um die „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ bisher nicht äußern wollten, brachten Industrie-Insider zuletzt unterschiedliche Releasezeitfenster ins Gespräch.

Am wahrscheinlichsten mutet an, dass wir wohl nicht vor 2022 mit der Veröffentlichung rechnen sollten. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang aber nicht.

