Dragon Quest: Serien-Komponist Koichi Sugiyama ist verstorben

Koichi Sugiyama komponierte die Musik der "Dragon Quest"-Reihe.

Heute erreicht uns die Nachricht (via Siliconera), dass Koichi Sugiyama, eine der prägenden Kräfte hinter der „Dragon Quest“-Reihe, verstorben ist. Dies gab sein langjähriger Arbeitgeber Square Enix im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt. Sugiyama wurde 90 Jahre alt.

Dragon Quest: Koichi Sugiyama komponierte hunderte Musikstücke

Koichi Sugiyama wurde am 11. April 1931 in Japans Hauptstadt Tokio geboren. Bereits während seiner Schulzeit entwickelte er eine große Begeisterung für Musik und machte diese Leidenschaft später zu seinem Beruf. Er studierte an der Universität Tokio und machte dort im Jahre 1958 seinen Abschluss. Noch im selben Jahr schloss er sich dem Sender Fuji TV an, wo er zunächst als Regisseur arbeitete. Seit 1968 konzentrierte er sich vollständig auf die Musik.

In den frühen 1980er-Jahren führte ihn sein Weg schließlich in die Videospielbranche, genauer zum Unternehmen Enix. Er schrieb einen Fanbrief an die Firma, deren Angestellten von seiner Leidenschaft und Expertise für Games so gerührt waren, dass sie ihm anboten, Musik für ihre Spiele zu komponieren. Die sicherlich berühmteste Reihe, die er mit seinen Musikstücken untermalte, war „Dragon Quest“, an der er seit dem ersten Teil von 1986 mitwirkte.

Neben den elf Hauptteilen der JRPG-Serie steuerte Sugiyama ebenfalls Lieder für verschiedene Videospiel- und Anime-Spin-offs bei, etwa den vor zwei Jahren veröffentlichten Anime-Kinofilm „Dragon Quest: Your Story“. Das von ihm komponierte „Dragon Quest“-Theme wurde während der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2020 in Tokio aufgeführt. „Der Beitrag, den Koichi Sugiyama seit der Geburt der „Dragon Quest“-Reihe bis heute geleistet hat, ist mit Worten nicht zu beschreiben“, sagte Yosuke Matsuda, der Präsident und CEO von Square Enix.

Neben Matsuda äußerte sich ebenfalls Koichi Sugiyamas langjähriger Wegbegleiter Akira Toriyama zu dessen Tod. Toriyama ist vor allem als Schöpfer der Manga-Reihe „Dragon Ball“ bekannt und wirkt seit den Anfängen des „Dragon Quest“-Franchise als Character Desiger an diesem mit. Der Mangaka zeigt sich überrascht von Sugiyamas Tod und sagt, es sei „keine Übertreibung zu sagen, dass das Image von ‚Dragon Quest‘ durch die wunderbaren und unvergesslichen Lieder von Herrn Sugiyama geprägt wurde, der das Spiel von Anfang an liebte.“

Als Privatperson stand Koichi Suguyama indes in den vergangenen Jahren auch immer wieder in der Kritik. Er war ein aktives Mitglied einer japanischen rechtsextremen Partei, die sich unter anderem für Japanischen Nationalismus starkmacht. Darüber hinaus unterstützte er einen berüchtigten Anti-LGBTQ-Politiker im Jahr 2015 und erklärte, er glaube nicht, dass Japan während des Zweiten Weltkriegs Kriegsverbrechen begangen habe.

Koichi Sugiyama verstarb am 30. September 2021 und wurde im Rahmen einer privaten Trauerfeier in Gegenwart seiner Familie und enger Freunde beigesetzt.

