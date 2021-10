Marvel’s Guardians of the Galaxy: Lizenzierter Soundtrack vorgestellt – Neuer Trailer steht bereit

Ende des Monats wird der Action-Titel "Marvel's Guardians of the Galaxy" für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht. Wenige Wochen vor dem offiziellen Release stellten Square Enix und die Entwickler von Crystal Dynamics den lizenzierten Soundtrack des Abenteuers vor.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" erscheint Ende Oktober.

Aktuell sind die Macher von Crystal Dynamics nicht nur mit der Entwicklung von neuen Inhalten für den Multiplayer-Titel „Marvel’s Avengers“ beschäftigt. Darüber hinaus arbeitet das Studio aktuell an der Fertigstellung von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release Ende des Monats stellten Square Enix und die Entwickler von Crystal Dynamics heute den lizenzierten Soundtrack vor, mit dem die Action von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ auf atmosphärische Art und Weise untermalt werden soll.

Zum Thema: Marvel’s Guardians of the Galaxy: Erkundung und Kampfgeschehen in neuen Trailern thematisiert

Welche Songs im Detail mit von der Partie sind, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Der lizenzierte Soundtrack in der Übersicht

Blondie – Call Me

Blue Oyster Cult – Don’t Fear The Reaper

Bobby McFerrin – Don’t Worry Be Happy

Hot Chocolate – Every 1’s A Winner

Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight

Tears For Fears – Everybody Wants To Rule The World

Europe – The Final Countdown

New Kids on the Block – Hangin‘ Tough

Pat Benatar – Hit Me With Your Best Shot

Bonnie Tyler – Holding Out for a Hero

KISS – I Love It Loud

Flock of Seagulls – I Ran

Culture Club – I’ll Tumble 4 Ya

Mötley Crüe – Kickstart My Heart

Simple Minds – Love Song

Rick Astley – Never Gonna Give You Up

Frankie Goes To Hollywood – Relax

Def Leppard – Rock Rock Till You Drop

Rainbow – Since You Been Gone

A-ha – Take On Me

Soft Cell – Tainted Love

Loverboy – Turn Me Loose

Autograph – Turn Up the Radio

Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go

Scandal featuring Patty Smyth – The Warrior

Starship – We Built This City

Twisted Sister – We’re Not Gonna Take It

Billy Idol – White Wedding

Begleitet wurde die Ankündigung des lizenzierten Soundtracks von einem musikalischen Trailer, den wir euch natürlich ebenfalls nicht vorenthalten wollen. „Marvel’s Guardians of the Galax“ wird am 26. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Am gleichen Tag erscheint zudem eine Cloud-Version für Nintendos Switch.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Marvel's Guardians of the Galaxy