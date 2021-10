Resident Evil – Welcome To Raccoon City: Alternativer Trailer betont die Horror-Ausrichtung

Der Trailer zu "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" ist euch nicht gruselig genug? Dann solltet ihr einen Blick auf die internationale Trailer-Version werfen. Wegen der stimmungsvollen Musik kommt die Horror-Atmosphäre deutlich besser zur Geltung.

Leon Scott Kennedy und Claire Redfield schließen sich zusammen.

Am vergangenen Donnerstag wurde der erste Trailer zu „Resident Evil: Welcome To Raccoon City“ veröffentlicht. Neben der amerikanischen Variante wurde zusätzlich ein alternativer Trailer hochgeladen, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Andere Szenen werden gezeigt

Es handelt sich hierbei um den internationalen Trailer, der komplett anders geschnitten wurde und mit einem atmosphärischen Soundtrack unterlegt wurde. Dadurch wirkt das Video deutlich gruseliger und erzeugt eine schaurige Wirkung. Im ersten Trailer hingegen kommt der 90er-Hit „What’s Up“ von der Rockband 4 Non Bloods zum Einsatz.

Genau wie die klassischen „Resident Evil“-Ableger setzt das Film-Reboot den Fokus auf furchterregenden Horror. Hitzige Actionszenen wie in der Filmreihe rund um Milla Jojovich sind demnach nicht zu erwarten. Die Ereignisse des ersten und des zweiten Ablegers werden in diesem Film miteinander verknüpft.

Darum geht es im Film: Die finsteren Machenschaften der Umbrella Corporation haben in der Großstadt Raccoon City eine Zombie-Apokalypse ausgelöst. Eine Gruppe von Überlebenden schließt sich zusammen, um die Wahrheit hinter dem Virus-Aufbruch aufzudecken. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zu einem abgelegenen Herrenhaus, wo sie auf die furchtbaren Experimente des berüchtigten Pharma-Konzerns stoßen.

Den amerikanischen Trailer findet ihr hier:

Related Posts

Der Kinostart ist für den 24. November geplant. Ab diesem Tag dürft ihr selbst herausfinden, ob „Resident Evil: Welcome To Raccoon City“ seinem Anspruch als waschechter Horrorstreifen gerecht wird.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil: Welcome To Raccoon City