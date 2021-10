UK-Charts: FIFA 22 verteidigt die Spitze – Wie schlagen sich Far Cry 6 & Alan Wake?

Zum Start in die neue Woche erreichten uns die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien. Mit dem Shooter "Far Cry 6", Nintendos "Metroid Dread" oder dem Remaster von "Alan Wake" sind dieses Mal gleich mehrere Neueinsteiger mit von der Partie.

"FIFA 22" verteidigte die Spitze der britischen Software-Charts.

Passend zum Start in die neue Woche dürfen die von GfK Chart-Track erhobenen und von GamesIndustry.biz veröffentlichten Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen.

So viel vorweg: Zumindest an der Spitze der britischen Software-Charts, bei denen traditionell nur die Verkäufe über den Einzelhandel berücksichtigt werden, hat sich nichts getan. Stattdessen verteidigte „FIFA 22“ in der vergangenen Woche den Platz an der Sonne. Auf dem zweiten Rang fand sich der frisch veröffentlichte Open-World-Shooter „Far Cry 6“ aus dem Hause Ubisoft ein. Dessen UK-Verkaufszahlen der ersten Woche brachen im Direkt-Vergleich mit „Far Cry 5“ um satte 70 Prozent ein.

PlayStation-Plattformen dominieren bei Neuerscheinungen

Weiter heißt es, dass 47 Prozent der Verkäufe auf die PS5-Version entfallen, während die PS4 für 24 und die Xbox-Plattformen für 29 Prozent der Verkäufe der ersten Woche verantwortlich waren. Ein weiterer Neueinsteiger in Form von „Alan Wake Remastered“ findet sich auf dem fünften Platz ein. Laut den Marktforschern von GfK Chart-Track profitierte die Neuauflage von der Tatsache, dass „Alan Wake“ erstmals für die PlayStation-Systeme veröffentlicht wurde.

Dementsprechend komme die Tatsache, dass stattliche 63 Prozent der Verkäufe von „Alan Wake Remastered“ auf die PlayStation 5-Version entfallen, nicht überraschend. Hinzukommen 21 Prozent für die PlayStation 4-Version sowie 17 für die Xbox-Plattformen. „Metroid Dread“, das nicht weniger als den erfolgreichsten Retail-Start eines neuen „Metroid“-Titels in Großbritannien überhaupt feierte, stieg in der vergangenen Woche auf dem dritten Rang der britischen Software-Charts ein.

Und dann wär da ja auch noch Segas „Super Monkey Ball: Banana Mania“, das rund 300 Levels der verschiedenen Vorgänger umfasst und sich in der letzten Wochen den achten Rang der britischen Software-Charts sicherte. Abgerundet werden die Top 10 von diversen Dauerbrennern wie „Mario Kart 8: Deluxe“ oder „GTA 5“.

Anbei die Übersicht über die Top 10 der vergangenen Woche.

UK-Charts: Die Top 10 in der Übersicht (Retail-only)

1. (1.) FIFA 22

2. (neu) Far Cry 6

3. (neu) Metroid Dread

4. (2.) Mario Kart 8: Deluxe

5. (neu) Alan Wake Remastered

6. (5.) Minecraft (Switch)

7. (7.) Animal Crossing: New Horizons

8. (neu) Super Monkey Ball: Banana Mania

9. (10.) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

10. (9.) Grand Theft Auto 5

