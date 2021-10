Resident Evil: Halloween-Website zum 25. Jubiläum gestartet – Neuankündigung in diesem Monat?

In Japan begeht Capcom den 25. Geburtstag der "Resident Evil"-Reihe mit einer speziellen Website zum nahenden Halloween-Fest. Wie sich einem Teaser auf der besagten Website entnehmen lässt, plant das Unternehmen in diesem Monat gleich mehrere Überraschungen. Könnte sich darunter auch eine Neuankündigung befinden?

"Resident Evil": Plant Capcom eine Neuankündigung?

In diesen Wochen feiert die legendäre Horror-Serie, die sich mittlerweile auch über andere Medien wie Filme oder Bücher erstreckt, ihren 25. Geburtstag.

Begangen wird das Jubiläum unter anderem mit einer frisch veröffentlichten Website, die die japanische Niederlassung von Capcom angesichts des nahenden Halloween-Fests Ende des Monats zur Verfügung stellte. Auf der besagten Website ist ein Teaser beziehungsweise eine Grafik zu finden, mit der Capcom auf bevorstehende Ankündigungen hindeuten könnte. Enthüllt werden sollen die Überraschungen am 21., dem 22., dem 25. und dem 29. Oktober 2021.

Ein neues Videospiel? Oder doch nur kleinere Ankündigungen?

Was sich hinter den in Aussicht gestellten Überraschungen beziehungsweise Ankündigungen im Detail versteckt, bleibt abzuwarten. Es versteht sich aber sicherlich von selbst, dass die Fans unter anderem auf die Ankündigung eines neuen Videospiels spekulieren. Hier käme unter anderem „Resident Evil Revelations 3“ in Frage, das sich unbestätigten Berichten zufolge bereits seit einer Weile bei Capcom in Entwicklung befinden soll und in den letzten Monaten immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte.

Eine weitere Möglichkeit wäre eine Story-Erweiterung oder ein anderweitiges Download-Paket zum im Mai dieses Jahres für den PC und die Konsolen veröffentlichten „Resident Evil Village“. Und dann wäre da ja auch noch das mögliche Remake zu „Resident Evil 4“, das in der Vergangenheit von mehreren Insidern bestätigt wurde und möglicherweise Ende 2022 oder im Jahr 2023 erscheint.

Denkbar wäre allerdings auch, dass sich hinter den Ankündigung lediglich kleinere Projekte für den japanischen Markt befinden. Weitere Details zu diesen werden ab der kommenden Woche folgen. Sollte es zu wichtigen Ankündigungen kommen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Nun seid ihr gefragt: Über welche Ankündigungen zu „Resident Evil“ würdet ihr euch besonders freuen? Verratet es uns in den Kommentaren.

