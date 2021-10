Sherlock Holmes Chapter One: Detektivarbeit im Gameplay-Video

"Sherlock Holmes: Chapter One" zeigt sich in einem neuen Gameplay-Video. Präsentiert wird darin die mehr oder weniger alltägliche Arbeit eines Detektivs.

Der Titel kommt im November auf den Markt.

Zu „Sherlock Holmes: Chapter One“ wurde ein neues Video veröffentlicht, das einmal mehr einen Einblick in das Gameplay-Geschehen liefert. In den Fokus des unten eingebundenen Clips rückt die Detektivarbeit, der sich der Protagonist auch im neusten Spiel widmet.

Fünf Hauptquests erwarten euch

„Sherlock Holmes: Chapter One“ ist nicht nur eine Art Ursprungsgeschichte des berühmten Detektivs von Arthur Conan Doyle, sondern knüpft auch an die visuelle Erzählung und die Detektivarbeit an, die Frogwares frühere „Sherlock Holmes“-Spiele zu einem Vergnügen machen sollten.

Die Insel, auf der „Sherlock Holmes Chapter One“ spielt, ist laut Hersteller eine Welt der Kriminalität sowie der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit, in der das Gesetz „oft nur eine Andeutung“ ist und die Inselbewohner „regelmäßig das Recht in die eigenen Hände nehmen“. Dabei drückt die örtliche Polizei auf Wunsch der Oberherren regelmäßig ein Auge zu.

Das neue Abenteuer von Sherlock Holmes umfasst laut Frogwares fünf Hauptquests, die sich über mehrere Stunden erstrecken. Hinzu kommen mehr als 30 Nebenquests von unterschiedlicher Größe und Komplexität, die jeweils eine moralische Auswahl bieten sollen. Angaben zur geschätzten Spielzeit und viele weitere Details zum Spiel erfahrt ihr in dieser Meldung.

„Sherlock Holmes: Chapter One“ erscheint am 16. November 2021 für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam, Epic Games Store und GOG, gefolgt von Versionen für PlayStation 4 und Xbox One zu einem späteren Zeitpunkt. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

