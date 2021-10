Overwatch: McCree hat einen neuen Namen

Der Held McCree hat einen neuen Namen. Blizzard Entertainment hat bekanntgegeben, dass man am Dienstag ein neues Update veröffentlichen wird, um den "Overwatch"-Charakter umzubenennen. Wie wird sein Name lauten?

Bereits vor einigen Monaten hatte Blizzard Entertainment bekanntgegeben, dass man den „Overwatch“-Helden Jesse McCree umbenennen wird. Der Cowboy wurde nach einem Mitarbeiter benannt, der im jüngsten Skandal der sexuellen Belästigung verwickelt ist, der Activision Blizzard im letzten halben Jahr in Atem gehalten hat.

Ein wiedergeborener Cowboy

Nun haben die Verantwortlichen den neuen Namen des Helden bekanntgegeben. Zukünftig wird Jesse McCree auf den klangvollen Namen Cole Cassidy hören. Das dazugehörige Update wird am 26. Oktober 2021 für „Overwatch“ erscheinen. Von offizieller Seite heißt es diesbezüglich:

„Das erste, was ein Bandit verliert, ist sein Name und dieser hat seinen vor langer Zeit aufgegeben. Vor seiner Vergangenheit wegzurennen, bedeutete vor sich selbst wegzurennen und mit jedem Jahr wird die Kluft zwischen demjenigen, der er war und demjenigen, der er geworden ist, immer größer. Aber im Leben eines jeden Cowboys kommt eine Zeit, in der er anhalten und für sich kämpfen muss.“

Die Entwickler haben auch noch einmal klare Stellung bezogen, indem sie schrieben: „Um dieses neue Overwatch besser zu machen ─ um die Dinge wieder richtigzustellen ─ musste er ehrlich zu seinem Team und zu sich selbst sein. Der Cowboy, der er war, ritt in den Sonnenuntergang und Cole Cassidy sieht der Welt in der Morgendämmerung entgegen.“

Blizzard Entertainment möchte in Zukunft davon absehen, dass man Entwickler in irgendeiner Art und Weise in Spielen verewigt. Dementsprechend sollen weder Namen, Orte noch Gegenstände nach Mitarbeitern benannt werden, um solch eine Situation nie wieder zu erleben und zeitgleich die fiktionalen Welten zu stärken.

Meet Cole Cassidy. Rides into Overwatch October 26. pic.twitter.com/CT6PmaNXNs — Overwatch (@PlayOverwatch) October 22, 2021

