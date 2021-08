Overwatch: Der Held McCree wird umbenannt

Bei Activision Blizzard muss man sich aktuell immensen Anschuldigungen stellen. Nachdem Berichte über sexuelle Belästigung und Diskriminierung ans Tageslicht kamen, die zu dem Suizid einer Mitarbeiterin führten, haben bereits mehrere leitende Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Unter anderem nahm Blizzard-Oberhaupt J. Allen Brack seinen Hut. Mit Luis Barriga, Jonathan LeCraft und Jesse McCree haben auch einige der Köpfe hinter dem kommenden „Diablo 4“ und weiteren Blizzard-Projekten das Unternehmen verlassen.

Ein neuer Name für einen alten Helden

Vor allem Jesse McCree sollte „Overwatch“-Spielern ein Begriff sein. Der ehemalige Lead Level Designer stand nämlich Namenspate für den Helden McCree, der von Beginn an in dem Helden-Shooter spielbar war. Nun hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass man McCree umbenennen wird. In einem offiziellen Statement heißt es:

„Wir haben das Overwatch-Universum um die Idee herum aufgebaut, dass Inklusivität, Gleichheit und Hoffnung die Bausteine für eine bessere Zukunft sind. Sie sind zentral für das Spiel und das Overwatch-Team. Während wir weiterhin diskutieren, wie wir am besten unseren Werten gerecht werden und um unsere Hingabe zu demonstrieren eine Spielwelt zu erschaffen. die sie widerspiegelt, glauben wir, dass es notwendig ist den Namen des Helden, der aktuell als McCree bekannt ist, zu etwas zu ändern, das besser darstellt, wofür Overwatch steht.“

Man wird etwas Zeit benötigen, um die Änderung fehlerfrei auszuliefern. Sobald man weitere Informationen mitzuteilen hat, wird man die Spieler auf den neuesten Stand bringen. Ursprünglich sollte im September auch eine neue Geschichte rund um McCree veröffentlicht werden. Aufgrund der aktuellen Situation hat man die Erzählung auf Ende des Jahres verschoben. Stattdessen werden die Spieler im kommenden Monat eine neue FFA-Karte erhalten.

Mehr zum Thema: Activision Blizzard – CEO Kotick möchte gegen sexuelle Belästigung und Diskriminierung vorgehen

Darüber hinaus hat das Unternehmen mitgeteilt, dass man zukünftig keinerlei Charaktere mehr nach realen Mitarbeitern benennen wird. Auch die Einbindung von etwaigen Referenzen wird in zukünftigen „Overwatch“-Inhalten genauer unter die Lupe genommen.

Activision Blizzard wird aktuell vom US-amerikanischen Bundesstaat Kaliforniern aufgrund der sexuellen Belästigung und Diskriminierung von Frauen verklagt. Zudem wird dem Unternehmen vorgeworfen, dass es Beweise zu dem Fall absichtlich vernichtet habe. Auch die eigenen Investoren streben eine Sammelklage an, während Activision Blizzard-Geschäftsführer Bobby Kotick Besserung gelobt und versucht das Unternehmen zu rehabilitieren.

Sollten Sie Suizidgedanken haben, wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: (0800) 111 0 111 (ev.) (0800) 111 0 222 (rk.) (0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) E-Mail unter www.telefonseelsorge.de



