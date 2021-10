Marvel’s Spider-Man: Aufgrund kreativer Differenzen – May als NPC wurde fast aus dem Spiel entfernt

In einem Interview enthüllte der Comic-Autor Dan Slott ein interessantes Detail zur Entwicklung des 2018 für die PlayStation 4 veröffentlichten Action-Titels "Marvel's Spider-Man". Demnach dachte Insomniac Games aufgrund des Aufwands zwischenzeitlich darüber nach, Peter Parkers Tante May als NPC aus dem Spiel zu entfernen.

Tante May stellte die Entwickler von Insomniac Games vor kreative Herausforderungen.

Mit dem Action-Titel „Marvel’s Spider-Man“ veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Insomniac Games im Jahr 2018 das bisher erfolgreichste Projekt des kalifornischen Studios.

Im Interview mit den englischsprachigen Kollegen von GamesRadar blickte der Comic-Autor Dan Slott noch einmal auf die Arbeiten an „Marvel’s Spider-Man“ zurück und enthüllte ein interessantes Detail aus der frühen Phase der Entwicklung. Wie Slott ausführte, fiel Tante May, immerhin eine der wichtigsten Bezugspersonen von Peter Parker, fast dem Rotstift zum Opfer. „Sie wollten, dass Tante May nur eine Stimme auf dem Anrufbeantworter oder am Telefon ist. In einer sehr frühen Version wollten sie nicht einmal, dass Tante May ein NPC ist“, so Slott.

Am Ende kam es zu einem kreativen Kompromiss

Der bekannte Comic-Autor ergänzte: „Sie haben mir die Realität erzählt: Ihrer Meinung nach setzen alte Charaktere – faltige Charaktere – eine Menge Arbeit voraus, damit sie gut und realistisch aussehen. So viel wie benötigt wird, um fünf andere Charaktere zu erschaffen.“ Unter dem Strich ist es auch der Unterstützung von Slott zu verdanken, dass sich die Fürsprecher von May durchsetzen und der Tante von Peter Parker den Weg ins Spiel ebnen konnten.

„Schau mal, Marisa Tomei [die Tante May in Tom Hollands Spider-Man-Filmen spielt] ist nicht so alt. Tante May muss nicht super faltig sein; sie kann weniger faltig sein“, riet er den Entwicklern. Im Endeffekt sorgte ein kreativer Kompromiss für den Auftritt von Tante May in „Spider-Man“.

Während Insomniac Games‘ Version von May etwas älter aussieht als beispielsweise in Tomeis Darstellungen, ist sie gleichzeitig etwas jünger als in den Filmen mit Tobey Maguire oder in einigen von Slotts Comics.

