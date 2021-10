Sony: PS5 auf Erfolgskurs – Rückläufige Gewinne im zweiten Quartal

In dieser Woche legte Sony den Geschäftsbericht zum am 30. September 2021 zu Ende gegangenen zweiten Quartal vor. Diesem lässt sich unter anderem entnehmen, dass sich die PlayStation 5 trotz der weiterhin anhaltenden Lieferengpässe auf Erfolgskurs befindet.

Die PS5 befindet sich aller Lieferengpässe zum Trotz auf Erfolgskurs.

In der Nacht veröffentlichte Sony den Geschäftsbericht zum am 30. September 2021 zu Ende gegangenen zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021/2022 (1. April 2021 – 31. März 2022).

Aus diesem geht hervor, dass der Umsatz im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf umgerechnet 17,98 Milliarden Euro anstieg. Die Gewinne im Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2021 brachen gegenüber dem Vorjahr zwar um 54 Prozent ein, werden unter dem Strich aber immer noch mit 1,617 Milliarden Euro angegeben. Die für das PlayStation-Geschäft verantwortliche „Game & Network Services“-Sparte schloss das zweite Quartal ebenfalls mit einem zweischneidigen Ergebnis ab.

Verkaufszahlen der PlayStation 4 stark rückläufig

Während der Umsatz im Vergleich mit dem Vorjahresquartal um 138,8 Prozent auf 4,89 Milliarden Euro zulegte, gingen die Gewinne der „Game & Network Services“-Sparte um 22,7 Prozent zurück und werden mit 628 Millionen Euro beziffert. Auch zu den Verkaufszahlen der PlayStation 4 und der PlayStation 5 nannte Sony im Rahmen des Geschäftsberichts zum zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021/2022 neue Zahlen.

Zum Thema: Sony: Überlegt eine Chipfabrik in Japan aufzubauen

Wenig überraschen dürfte die Tatsache, dass die Veröffentlichung der PlayStation 5 im November des vergangenen Jahres die Absatzzahlen der PlayStation 4 weiter einbrechen lässt. Wurden im Vorjahresquartal noch 1,5 Millionen PS4-Konsolen an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht, waren es im Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2021 nur noch 200.000 Konsolen, die Sony an den Handel auslieferte. Dies ändert allerdings nichts am beeindruckenden Erfolg der PlayStation 4, die seit dem offiziellen Launch im November 2013 116,6 Millionen Mal ausgeliefert wurde.

Von der PlayStation 5 konnten im abgelaufenen zweiten Quartal 3,3 Millionen Einheiten an den weltweiten Handel ausgeliefert werden. Hier sollte allerdings beachtet werden, dass die PS5 genau wie Microsofts Xbox Series X/S weiterhin mit Lieferengpässen zu kämpfen hat. Seit dem offiziellen Verkaufsstart im letzten Winter wurden bisher 13,3 Millionen PlayStation 5-Konsolen an den Handel ausgeliefert.

Quelle: Sony

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS4