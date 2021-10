The King of Fighters XV: Open Beta-Test mit ersten Details angekündigt

"The King of Fighters XV" lädt zu einer offenen Beta ein, an der ihr auf PS4 und PS5 teilnehmen könnt. Wir haben die Termine und erste Details für euch.

Ab dem 20. November 2021 könnt ihr an der Beta teilnehmen.

„The King of Fighters XV“ befindet sich im Anmarsch. Doch vor dem offiziellen Launch könnt ihr euch im Rahmen einer Beta von den Qualitäten des Spiels überzeugen. Die Testphase wurde im Zuge der State of Play-Show angekündigt. Mitte November 2021 geht es auf PS4 und PS5 los. Den Entwicklern zufolge wird es zwischen beiden Konsolen Crossplay geben.

Die Termine der offenen Beta von „The King of Fighters XV“:

Start: 20. November um 4:00 Uhr (MEZ)

20. November um 4:00 Uhr (MEZ) Ende: 22. November um 15:59 Uhr (MEZ)

Die offene Beta von „The King of Fighters XV“ gibt euch die Möglichkeit, aus mehreren Charakteren zu wählen. Acht von ihnen stehen im Zuge des Tests zur Verfügung, darunter Dolores, Shun’ei, Yashiro, Shermie, Chris, Kyo Kusanagi, Iori Yagami und Chizuru Kagura.

In der Beta von „The King of Fighters XV“ werden zwei Online- und zwei Offline-Modi geboten: Casual Match (Gelegenheitsspiel) und Room Match (Raum-Match) sind online verfügbar, während Training und Versus offline spielbar sind. Room Match umfasst unter anderem „Draft Vs“ (Versus-Rekrutierung), die eure Kämpfe laut Hersteller „auf ein neues Level heben wird“.

Das finale Spiel soll im kommenden Jahr auf den Markt gebracht werden. „The King of Fighters XV“ erscheint nach einer Verschiebung am 17. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Mehr zum Spiel erfahrt ihr im Vorfeld in unserer „The King of Fighters XV“-Übersicht. Nachfolgend ein Trailer zur Beta:

