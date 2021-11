Japan-Charts: 4 Neueinsteiger auf den Spitzenplätzen – Switch dominiert wie immer

Die japanischen Hard-und Software-Charts aus der vergangenen Woche wurden heute von der Famitsu veröffentlicht. Hier sehen wir insgesamt vier Neuerscheinungen, die es sich auf den vorderen Plätzen bequem gemacht haben. Dazu gehören „Mario Party Superstars“, „Super Robot Wars 30“ und „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“.

Das neue „Mario Party“ ist ein Best Off der ersten drei N64-Ableger, die zwischen 1998 und 2000 auf den Markt gekommen sind. Mit über 163.000 verkauften Einheiten legte das Switch-Spiel einen erfolgreichen Start hin.

„Super Robot Wars 30“ ist ein Taktik-Rollenspiel, das sowohl für Nintendo Switch als auch für PS4 erschienen ist. Mit rund 10.000 Verkäufen mehr ist die Switch-Version ein ganzes Stück beliebter.

Bei der Neuauflage von „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ konnte sich die PS4-Version durchsetzen. Mit 22.000 verkauften Einheiten liegt sie knapp vor der Switch-Fassung, die 2000 Verkäufe weniger vorzuweisen hat. Darüber hinaus befinden sich bis auf „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ ausschließlich Switch-Spiele in der Top 10.

Bei den Konsolenverkäufen gibt es wie auch sonst keine Überraschung. Die Nintendo Switch befindet sich seit eh und je auf dem ersten Platz, aktuell mit knapp 75.000 Verkäufen. Dahinter befindet sich die PS5 mit 24.000 verkauften Exemplaren. Die Zahlen der Xbox Series X/S und der ausgedienten PS4 sind wenig überraschend überschaubar.

Die Charts in der Übersicht

Videospielverkäufe:

[Switch] Mario Party Superstars – 163.256 (neu) [Switch] Super Robot Wars 30 – 70.849 (neu) [PS4] Super Robot Wars 30 – 60,386 (neu) [PS4] Project Zero: Maiden of Black Water – 22,196 (neu) [Switch] Tokimeki Memorial: Girl’s Side 4th Heart – 21.675 (neu) [Switch] Project Zero: Maiden of Black Water – 20.586 (neu) [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – 9.351 [Switch] Super Smash Bros. Ultimate – 9,225 [Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 8,829 [Switch] Minecraft – 8.715

Konsolenverkäufe:

Nintendo Switch – 74.803 PS5 – 24.106 Xbox Series X/S – 2.862 PS4 – 1.975

Quelle: Famitsu

