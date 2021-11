Riders Republic: An diesen Verbesserungen wird aktuell gearbeitet

Ubisoft arbeitet an einigen Verbesserungen für "Riders Republic". Die Entwickler haben verraten, an welchen Änderungen sie aktuell auf Basis des Community-Feedbacks arbeiten.

Im vergangenen Monat veröffentlichte Ubisoft den Extremsport-Titel „Riders Republic“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC, Stadia und Luna. Auch wenn der Titel bisher nicht mit Bugs verseucht ist, haben die Entwickler einen Ausblick auf die Bereiche gegeben, an denen sie aktuell noch einmal Hand anlegen.

Geplante Anpassungen auf Basis des Community-Feedbacks

Unter anderem möchte man in Zukunft verhindern, dass die Spieler Duplikate von Ausrüstungsgegenständen erhalten. Zudem hat man die Halloween-Events für eine weitere Woche zurückgebracht, da man sie zu früh entfernt hatte. Bestimmte schier unmögliche Anforderungen der Sponsoren bei Events wurden entfernt. Zukünftig soll man alle Anforderungen auch erfüllen können.

Außerdem waren auch einige Probleme mit Trophäen bzw. Achievements aufgetaucht, die nicht korrekt freigeschaltet wurden. Man arbeitet bereits an einer Lösung, sodass die Spieler noch etwas Geduld zeigen sollten. Darüber hinaus schaut man sich ein Problem an, durch das im Shop einige Outfits nicht die korrekten Gegenstände im Paket anzeigen.

Die Entwickler haben auch das Feedback zu den Matchmaking-Zeiten in den Tricks Battle- und Free For All-Playlists wahrgenommen und versuchen in dem Bereich Verbesserungen vorzunehmen. Dies gilt auch für die Kollisionen in Massenrennen, auch wenn dies einige Zeit benötigen wird. Alle weiteren Anpassungen, die sich in Entwicklung befinden, kann man bei Interesse im offiziellen Reddit-Forum entdecken.

Allerdings haben die Verantwortlichen noch keinen Termin für einen etwaigen Patch bekanntgegeben. Dementsprechend werden wir euch auf dem Laufenden halten, sobald Ubisoft entsprechende Details mitteilt.

Quelle: WCCFtech

