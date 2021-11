The King of Fighters XV: Open-Beta steht zum Download bereit – Start erfolgt in dieser Woche

The King of Fighters XV:

In dieser Woche startet der Fighting-Titel "The King of Fighters XV" auf den PlayStation-Plattformen in die offene Beta. Schon jetzt könnt ihr den für die Open-Beta benötigten Client aus dem PlayStation Store herunterladen.

"The King of Fighters XV" startet in dieser Woche in die offene Beta.

Um zum Launch Anfang des kommenden Jahres für einen möglichst reibungslos Ablauf zu sorgen, wird die Mehrspieler-Komponente von „The King of Fighters XV“ zunächst im Rahmen einer offenen Beta getestet.

Die besagte Open-Beta startet am 20. November 2021 um 4 Uhr Morgens unserer Zeit und wird bis zum 22. November 2021 um 15:59 Uhr auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 stattfinden. Wer an der offenen Multiplayer-Beta von „The King of Fighters XV“ teilnehmen möchte, hat schon jetzt die Möglichkeit, den entsprechenden Client aus dem PlayStation Store herunterzuladen. Fündig werdet ihr hier.

Diese Inhalte werden im Zuge der Beta geboten

Und welche Inhalte wird uns die Open-Beta zu „The King of Fighters XV“ bieten? An Offline-Modi sind „Versus“, der Trainings-Modus und die Einführung mit von der Partie. Bei den Online-Modi wiederum dürft ihr euch auf Casual-Matches und den sogenannten Raumkampf freuen. Mit Dolores, Shun’ei, Kyo Kusanagi, Iori Yagami, Chizuru Kagura, Yashiro Nanakase, Shermie und Chris warten in der offenen Multiplayer-Beta von „The King of Fighters XV“ insgesamt acht spielbare Charaktere.

Der plattformübergreifende Multiplayer ermöglicht in der Beta zudem Duelle zwischen der PlayStation 4 und PlayStation 5. Die finale Version von „The King of Fighters XV“ wird am 17. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One oder die Xbox Series X/S veröffentlicht.

