Street Fighter 5: DLC-Charakter und mehr – Livestream zum großen Herbst-Update angekündigt

Im Herbst dieses Jahres dürfen sich die Spieler des Fighting-Titels "Street Fighter 5" auf das umfangreiche Herbst-Update freuen. Wie Capcom bekannt gab, wird dieses in der nächsten Woche in Form eines Livestreams vorgestellt.

Auch mehr als fünfeinhalb Jahre nach dem ursprünglichen Release wird Capcoms Fighting-Titel „Street Fighter 5“ weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

So arbeiten die Entwickler aktuell an der Fertigstellung des großen Herbst-Updates, mit dem „Street Fighter 5“ sowohl spielerische Verbesserungen als auch neue Inhalte spendiert bekommt. Wie Capcom heute bekannt gab, wird das Herbst-Update in der kommenden Woche im Rahmen eines ausführlichen Livestreams vorgestellt. Wer live dabei sein möchte, sollte sich am Mittwoch, den 24. November 2021 um 0 Uhr unserer Zeit auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Capcom einfinden.

Sechs Millionen Einheiten weltweit verkauft

Zu den neuen Inhalten, die im Zuge des Herbst-Updates den Weg in „Street Fighter 5“ finden werden und im Livestream zu sehen, gehört unter anderem der neue DLC-Charakter Luke. Luke setzt in den Arenen auf seine Mixed-Martial-Arts-Künste und setzt sich mit klassischen Punches, Ellbogenschläge und Overhead-Kicks zur Wehr.

Des Weiteren ließ Capcom in der offiziellen Ankündigung von Luke verlauten, dass das „Street Fighter“-Universum mit dem neuen Charakter ausgebaut werden soll – was auch immer das in der Praxis bedeutet. Möglicherweise erfahren wir im Livestream in der nächsten Woche mehr.

„Street Fighter 5“ ist für den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich und verkaufte sich weltweit mehr als sechs Millionen Mal.

The #SFVFallUpdate is coming your way! Join us for the final #SFV digital event with a behind-the-scenes look at Season 5’s final character, Luke! ⭐ 🔔 https://t.co/Go1l4a4TKF pic.twitter.com/DgjqCpizij — Street Fighter (@StreetFighter) November 17, 2021

