PS4 & PS5: Diese Spiele kommen neu auf den Markt

In dieser Woche durften sich Gamer über 12 neue Spiele freuen. In den nächsten Tagen sinkt diese Zahl etwas und ihr dürft euch auf insgesamt sieben Neuveröffentlichungen für PlayStation 4 und PlayStation 5 freuen.

Kommende Woche dürfen sich Gaming-Freunde mal wieder einige frische Videospiele freuen, die ihren Weg in den hiesigen Handel finden. Insgesamt erscheinen sieben neue Spiele für PS4 und PS5. Auf welche Titel ihr euch die kommenden Tage genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Landwirtschafts-Simulator 2022 (PS4, PS5)

Release: 22. November 2021

Den Anfang in der nächsten Woche macht der „Landwirtschafts-Simulator 2022“, der es euch erlaubt, euren eigenen Hof zu gründen. Dabei könnt ihr es euch aussuchen, ob ihr dies in einer amerikanischen oder europäischen Umgebung machen möchtet. Hüben wie drüben wartet dabei natürlich allerlei Arbeit auf euch. Ihr müsst Ackerbau betreiben, euch um euer Vieh kümmern und auch als Forstwirt müsst ihr euer Geschick beweisen.

Neu sind dabei wechselnde Jahreszeiten sowie realistische Produktionsketten. Zudem gibt es neue Fruchtsorten, Marken, Maschinen und Maps. Bei eurem Werkzeug könnt ihr aus den Vollen schöpfen, denn über 400 Fahrzeuge und mehr als 100 echte Marken sind in der Simulation enthalten. Wollt ihr nicht alleine auf eurem Hof arbeiten, dürft ihr übrigens auch gemeinsam mit einem Mitspieler im Koop gemeinsam Landwirtschaft betreiben.

Death’s Door (PS4, PS5)

Release: 23. November 2021

Ihr sucht ein herausforderndes neues Action-Adventure? Dann könnte „Death’s Door“ einen genaueren Blick wert sein. Hierin schlüpft ihr in das Gefieder einer Krähe, deren Aufgabe es ist, die Seelen der Verstorbenen einzusammeln. Allerdings werden euch eines Tages die kostbaren Seelen gestohlen und ihr müsst den Dieb schnell ausfindig machen. Dabei kommt ihr allmählich einer großen Verschwörung in einer düsteren Welt auf die Spur.

Eure Reise verläuft allerdings nicht unbedingt friedlich ab, denn immer wieder werdet ihr auch dazu gezwungen sein, euch zu verteidigen. Dafür könnt ihr unter anderem Nahkampfwaffen sowie Pfeile und Magie benutzen. Mittels Upgrades könnt ihr eure Spielfigur und ihre Fähigkeiten verstärken, um die fordernden Scharmützel zu bestehen.

Drizzlepath: Deja Vu (PS4, PS5)

Release: 24. November 2021

Eine etwas entschleunigte Spielerfahrung bietet euch indes „Drizzlepath: Deja Vu“, ein gemütlicher Walking-Simulator beziehungsweise ein ruhiges Adventure-Game. Während ihr die Spielwelt erkundet, löst ihr verschiedene Ereignisse aus. Hierbei handelt es sich übrigens um eine Neuauflage des Spiels “Drizzlepath” von 2015.

Es ist das perfekte Game für eine kurze Runde zwischendurch, denn ihr sollt den Titel in gerade einmal 30 bis 60 Minuten durchspielen können. Einige versteckte Geheimnisse sollen euch jedoch dazu verleiten, auch den einen oder anderen weiteren Durchgang zu wagen.

A Gummy’s Life (PS4, PS5)

Release: 25. November 2021

Auch Freunde von Partyspielen kommen nächste Woche mit „A Gummy’s Life“ auf ihre Kosten. Wie der Name bereits andeutet, übernehmt ihr dabei die Kontrolle über zum Leben erwachte Fruchtgummifiguren. Mit diesen müsst ihr euch in verschiedenen Arenen in unerbittlichen Faustkämpfen beweisen.

Apropos Arenen: Den Umgebungen kommt im Spiel eine besondere Rolle zu, denn ihr könnt sie zu eurem Vorteil nutzen. Ihr könnt euch dabei mit euren Freunden oder eurer Familie im lokalen Mehrspieler-Modus austoben oder euch online im Battle-Royale-Modus mit Spielern weltweit messen. Darüber hinaus versprechen die Macher ein zugängliches jedoch forderndes Kampfsystem für ihr Werk.

Cricket 22 (PS4, PS5)

Release: 25. November 2021

Mit „Cricket 22“ buhlt zudem ebenfalls ein Sportspiel um eure Gunst. Die Entwickler liefern hiermit laut eigenen Aussagen das bisher umfangreichste Spiel zur beliebten Sportart ab, das unter anderem mit dem offiziell lizenzierten Ashes-Wettbewerb aufwartet, einem traditionsreichen Wettkampf zwischen Australien und Neuseeland.

Des Weiteren wurde die Steuerung überarbeitet, die euch jetzt noch präzisere und feinere Würfe sowie Spielzüge erlauben soll. Dabei soll die Lernkurve Neueinsteiger nicht überfordern, jedoch gleichzeitig Profis genug Tiefe für ausgefeilte Taktiken und Manöver bieten. Außerdem soll die Grafik die Hardware der New-Gen-Systeme ausreizen.

DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game (PS4)

Release: 25. November 2021

Ihr wolltet schon immer einmal in das alltägliche Leben eines Hirschs abtauchen? Dann könnte „DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game“ das Spiel eurer Träume sein. Nutzt dabei seinen dehnbaren Hals, seine Hufe und sein Geweih, um eine Stadt vollständig zu verwüsten.

Nachdem ihr euer Bedürfnis nach Vernichtung befriedigt habt, ist der Spaß allerdings noch nicht vorbei, denn die Tierpolizei hat ein Auge auf euch geworfen. Kung-Fu-Schafe, sich in Polizeiautos verwandelnde Bären und weitere sehr spezielle Tiere haben es auf euch abgesehen, um euch davon abzuhalten, das Geheimnis der Stadt zu enthüllen.

Night Lights (PS4, PS5)

Release: 26. November 2021

Auch eure grauen Zellen könnt ihr in der nächsten Woche auf eine neue Probe stellen, nämlich mit dem Puzzle-Plattformer „Night Lights“. Wie der Name bereits andeutet, kommt dem Licht dabei eine Schlüsselrolle zu, um die teils komplexen Rätsel erfolgreich lösen zu können.

Neben verschiedenen Lichtquellen könnt ihr ebenfalls weitere Werkzeuge nutzen, um euer Ziel zu erreichen. Darüber hinaus könnt ihr auch Glühbirnen als tragbares Licht aufnehmen und sie nutzen, um Rätsel zu lösen.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

