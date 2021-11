Yooka-Laylee: Playtonic bestätigt die Arbeiten an einem neuen 3D-Abenteuer

Nachdem in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurde, dass der chinesische Publisher Tencent eine Minderheitsbeteiligung an Playtonic erwarb, bestätigte das Studio nun die laufenden Arbeiten an einem neuen "Yooka-Laylee". Konkrete Details zum Nachfolger wurden bisher jedoch nicht genannt.

In der vergangenen Woche erreichte uns die Meldung, dass der chinesische Publishing-Gigant Tencent in ein weiteres westliches Studio investierte und eine Minderheitsbeteiligung an Playtonic erwarb.

Ergänzend dazu bestätigten die Verantwortlichen von Playtonic, dass die durch die Investition von Tencent verfügbar gewordenen finanziellen Mittel unter anderem in die Arbeiten an einem neuen „Yooka-Laylee“-Abenteuer fließen werden. Abgesehen von der Tatsache, dass sich die kreativen Köpfe von Playtonic nach dem 2D-Ableger „Yooka-Laylee and the Impossible Lair“ (2019) wieder an einen 3D-Titel wagen, wurden bisher jedoch keine weiteren Details zum nächsten „Yooka-Laylee“-Projekt genannt.

Playtonic lobt die Unterstützung durch Tencent

„Wir haben uns immer im Dialog mit Tencent befunden“, so Gavin Price, der Managing Director von Playtonic. „Wir haben uns mit ihnen über die Zukunft des 3D-Plattformings und unsere nächsten Schritte unterhalten. Ich erwähnte, dass Playtonic diesen Wachstumsplan hatte, um über viele Teams und Leute zu verfügen. Sie sagten, dass wir nichts überstürzen sollten, dass ihnen diese Chats sehr gefallen und sie diskutieren wollten, wie Tencent sich einbringen könnte.“

„Ich war überrascht, weil ich nicht erwartet hatte, dass sie sich für Playtonic interessieren. Es stellte sich heraus, dass sie eine Abteilung für Genres hatten, darunter eine Abteilung für 3D-Plattformer. Also mussten wir unseren zukünftigen Content-Plan ein wenig formalisieren. Und wir wollten auch ein ehrgeiziges Ziel haben, nämlich Yooka-Laylee zu einer Marke zu machen, die auf der Kindermenübox einer großen Fast-Food-Kette erscheinen könnte“, heißt es weiter.

„Sie mochten das Studio und das, was wir vorher herausgebracht haben, und sie dachten, sie könnten uns helfen, diese Ziele zu erreichen. Und von da an ging es einfach weiter. Das wollten natürlich alle. Also warfen wir es einfach den Anwälten zu und warteten darauf, dass sie mir sagten, dass es erledigt ist.“

Quelle: GamesIndustry

