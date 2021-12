The Game Awards 2021: Activision Blizzard bleibt dieses Jahr weitestgehend außen vor

Aktuell sieht sich der Publisher Activision Blizzard im US-Bundesstaat Kalifornien mit einer Klage konfrontiert, in der schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen des Unternehmens erhoben werden. Diese reichen von sexueller Belästigung über Machtmissbrauch bis hin zu Vorgesetzten, die von den Missständen gewusst und bewusst weggeschaut haben sollen.

Auch Activision Blizzard-CEO Bobby Kotick rückte zuletzt verstärkt in den Fokus der Kritik. Eine Entwicklung, die dazu führte, dass Activision Blizzard im Zuge der The Game Awards 2021 weitestgehend außen vor bleiben wird. Dies bestätigte Produzent und Moderator Geoff Keighley und wies in einem aktuellen Statement darauf hin, dass die Nominierungen für Activision Blizzards Spiele bestehen bleiben. Ansonsten werde der Publisher auf dem letzten großen Event des Videospieljahres 2021 jedoch keine Rolle spielen.

Die derzeitige Entwicklung rund um Activision Blizzard kommentierte Geoff Keighley wie folgt: „Es gibt keinen Platz für Missbrauch, Belästigung oder räuberische Praktiken in einem Unternehmen oder einer Gemeinschaft. Mir ist auch klar, dass wir eine große Plattform haben, die Veränderungen beschleunigen und inspirieren kann. Wir haben uns dem verpflichtet, aber wir müssen alle zusammenarbeiten, um eine bessere und integrativere Umgebung zu schaffen, damit sich jeder sicher fühlt, die besten Spiele der Welt zu entwickeln.“

Die The Game Awards 2021 finden am 9. Dezember 2021 statt. Wie in den letzten Wochen gleich mehrfach versprochen wurde, werden im Zuge des Events nicht nur die besten Spiele des Jahres gekürt. Darüber hinaus dürfen wir uns auf die Präsentation von 40 bis 50 Spielen freuen – darunter diverse Weltpremieren.

All of us are accountable to this standard.

Incredible games — and the talented developers who build them — are who we want to celebrate.

See you on Thursday.

