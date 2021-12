The Game Awards 2021: Suicide Squad dabei und Gerücht um Alan Wake 2

The Game Awards 2021:

Kreativdirektor Sefton Hill bestätigte vor einer Stunde, dass "Suicide Squad: Kill The Justice League" auf den Game Awards einen Auftritt haben wird. Zudem vermutet Branchen-Insider Jeff Grubb, dass die Fortsetzung zu "Alan Wake" enthüllt werden könnte.

"Suicide Squad: Kill The Justice League" gehört zum Lineup der Game Awards 2021.

Sefton Hill ist bei Rocksteady Games als Kreativdirektor tätig. Über Twitter verkündete er jetzt einen dieswöchigen Auftritt von „Suicide Squad: Kill The Justice League“. Das DC-Abenteuer wird natürlich auf den Game Awards 2021 zu sehen sein, die am zehnten Dezember stattfinden.

Erstes Gameplay?

Auf was genau sich die Fans freuen dürfen, wurde nicht bekanntgegeben. Nachdem auf dem DC Fandome-Event ein Story-Trailer präsentiert wurde, könnten dieses Mal aber die ersten Gameplay-Szenen gezeigt werden.

Das beigefügte GIF zeigt schon mal eine Ingame-Szene: Die vier Superschurken Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark und Deadshot springen hier gemeinsam von einem Hochhaus.

Neben dieser Ankündigung befindet sich ein heißes Gerücht im Umlauf. In einem gestern hochgeladenen Prognose-Video stellte der GamesBeat-Redakteur und Branchen-Insider Jeff Grubb die Vermutung auf, dass Geoff Keighley in seiner Show „Alan Wake 2“ ankündigen könnte. Sein Gesprächspartner „NateTheHate“ stimmte dem zu und glaubt, dass Epic Games den aktuellen Hype um die Marke ausnutzen wird.

Dass an einem „Alan Wake“-Nachfolger gearbeitet wird, möchte Grubb vor längerer Zeit erfahren haben:

Auch ein Nachfolger zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ und „Chrono Chross“ wurden angesprochen. Vom zweitgenannten Titel soll angeblich ein Remaster entwickelt werden.

Kürzlich versprach Geoff Keighley für das Event vier bis fünf Neuankündigungen, die sich auf dem Level eines Blockbuster-Titels befinden. Schließlich soll veranschaulicht werden, was genau auf der PS5 und der Xbox Series X/S möglich ist. Vor allem in den ersten 45 Minuten der Veranstaltung warten offenbar echte Highlights auf euch.

