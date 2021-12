Saints Row: Neuer Trailer auf den The Game Awards 2021 – Erster Teaser

Mit den von Geoff Keighley produzierten und moderierten The Game Awards 2021 startet heute Nacht um 2 Uhr unserer Zeit das letzte große Event des Videospieljahres 2021.

Wie in den vergangenen Wochen mehrfach bestätigt wurde, dürfen wir uns im Rahmen der The Game Awards 2021 auf die Präsentation von 40 bis 50 Spielen freuen. Wenige Stunden vor dem offiziellen Start des Events wurde bekannt gegeben, dass sich die Spieler im Zuge des Events auf einen neuen Trailer zu „Saints Row“ freuen dürfen. Der Open-World-Titel entsteht aktuell bei den Entwicklern von Volition Inc. für die Konsolen und den PC.

Entwickler benötigen noch etwas mehr Zeit

Ursprünglich sollte „Saints Row“ im Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht werden. Im vergangenen Monat räumten die Macher von Volition Inc. allerdings ein, dass der Reboot noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff benötigt. Aus diesem Grund wurde der Release von „Saints Row“ auf den August des kommenden Jahres verschoben.

Weitere Meldungen zu Saints Row:

„Seid versichert, dass es keine Änderungen an der Geschichte, den Charakteren oder irgendetwas anderem geben wird, das wir uns in den letzten Jahren liebevoll ausgedacht und bereits mit euch geteilt haben“, kommentierten die Entwickler von Volition Inc. die Verschiebung.

„In den vergangenen zwei Jahren waren alle Bereiche der Unterhaltungsindustrie auf die eine oder andere Weise betroffen. Als Gamer wissen wir, wie es sich anfühlt, wenn sich etwas verzögert, auf das man sich gefreut hat; das ist frustrierend und man ist enttäuscht. Aber wir wissen auch, dass sich das Warten gelohnt hat, wenn ihr Saints Row endlich in die Hände bekommt. Es hat für uns absolute Priorität, alles richtig zu machen“, so das Studio weiter.

Looking forward to showing you a brand new gameplay trailer from @saintsrow at #TheGameAwards! Buckle up, tomorrow is gonna be a ride! pic.twitter.com/q1WbfWsnLZ — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2021

Weitere Meldungen zu Saints Row.