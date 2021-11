Saints Row: Reboot wurde deutlich verschoben – Feinschliff notwendig

Auf die Veröffentlichung von "Saints Row" müsst ihr länger als befürchtet warten. Der Release wurde deutlich verschoben. In einem Statement erklärt der Chief Creative Officer von Volition die Gründe.

Das kommende „Saints Row“-Reboot von Deep Silver und Volition wurde deutlich verschoben. Statt am 25. Februar 2022 soll der Titel aufgrund der Verzögerung erst am 23. August 2022 auf den Markt gebracht werden. Unterstützt werden nach wie vor die Plattformen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Jim Boone, der Chief Creative Officer von Volition, betonte in einem Statement, dass die Priorität des Teams darin besteht, „das bisher beste Saints Row-Spiel zu entwickeln“. Würde das Spiel am ursprünglich kommunizierten Termin erscheinen, wäre es nicht möglich, die Standards zu erreichen, denen sich das Team verschrieben hat.

Boone merkte an, dass das Studio mehr Zeit für einige „Feinabstimmungen“ benötigte und dass „es nicht viel Veränderung im Spiel geben wird, abgesehen von der allgemeinen Qualität und dem Feinschliff.“

COVID-19 hatte Einfluss auf die Entwicklung

Wie bei vielen anderen Verschiebungen der jüngeren Vergangenheit scheint auch bei „Saints Row“ die COVID-19-Pandemie einen Einfluss auf die Entwicklung zu haben. „Um ehrlich zu sein, haben wir die Auswirkungen von COVID auf unseren Zeitplan unterschätzt, obwohl sich alle sehr schnell an die Arbeit von zu Hause aus angepasst haben und weiterhin unglaublich produktiv waren“, so Boone.

Aufgrund der Größe und des Umfangs von „Saints Row“ sei es jedoch offensichtlich geworden, dass man dem Team mehr Zeit geben müsse, um ihr Handwerk zu perfektionieren, sofern das bestmögliche Spiel entwickelt werden soll.

Eine Überarbeitung der Geschichte und der Charaktere wird es trotz der Kritik nach der Ankündigung des Spiels nicht geben: „Seid versichert, dass es keine Änderungen an der Geschichte, den Charakteren oder irgendetwas anderem geben wird, das wir uns in den letzten Jahren liebevoll ausgedacht und bereits mit euch geteilt haben“, so Boone.

Abschließend erklärte er: „In den vergangenen zwei Jahren waren alle Bereiche der Unterhaltungsindustrie auf die eine oder andere Weise betroffen. Als Gamer wissen wir, wie es sich anfühlt, wenn sich etwas verzögert, auf das man sich gefreut hat; das ist frustrierend und man ist enttäuscht. Aber wir wissen auch, dass sich das Warten gelohnt hat, wenn ihr Saints Row endlich in die Hände bekommt. Es hat für uns absolute Priorität, alles richtig zu machen.“

Das komplette Statement von Boone zur Verschiebung findet ihr auf der offiziellen Seite der „Saints Row“-Reihe.

