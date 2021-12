Among Us: VR-Version für PlayStation VR angekündigt

Among Us:

"Among Us" erscheint als Virtual Reality-Version unter anderem für PlayStation VR. Was euch mit dem neuen Spiel erwartet, zeigt ein erster Trailer.

In der VR-Version geht es euch etwas intensiver ans Leder.

„Among Us“ bekommt eine Virtual-Reality-Adaption. Der VR-Ausgabe entsteht für Meta Quest, PlayStation VR und SteamVR. Für die Entwicklung zeichnet sich Schell Games verantwortlich.

Trailer, aber kein Termin

Ein Veröffentlichungstermin wurde für „Among Us VR“ bislang nicht genannt. Aber zumindest einen Trailer könnt ihr euch anschauen. Er wurde im Zuge der Game Awards 2021 veröffentlicht und kann unterhalb dieser Zeilen in Augenschein genommen werden. Der Trailer zeigt einen Spieler, der in einem cartoonartigen 3D-Raum mit einer Tastatur interagiert, bevor er von einem anderen Crewmitglied angegriffen wird, das (vermutlich) ein finsterer Betrüger ist.

Die VR-Version von „Among Us“ ist eine First-Person-3D-Erfahrung anstelle der gewohnten 2D-Erfahrung in der dritten Person. Gleichzeitig soll die „Kernmechanik“ des ursprünglichen Multiplayer-Spiels des Entwicklers Innersloth beibehalten werden.

Das neue 3D-Erlebnis versetzt euch und die verdächtigen Weltraumbohnen in das Herz von Skeld, wo einmal mehr Teamwork und Verrat in den Fokus rücken. Die VR-Edition wird ebenfalls den Mehrspielermodus unterstützen, sodass ihr gemeinsam in die virtuelle Realität abtauchen könnt. VR-Spieler bleiben allerdings unter sich. Die neue Version ist nicht mit den ursprünglichen Fassungen kompatibel.

„Among Us“ erschien im Jahr 2018 für PC und mobile Plattformen sowie Ende 2020 für Nintendo Switch-Konsolen. Die Nicht-VR-Version wird am 14. Dezember 2021 ebenfalls für Xbox und PlayStation auf den Markt gebracht. Die VR-Adaption ist Teil einer Partnerschaft mit der Beratungsfirma Robot Teddy, die den Sprung des Spiels auf neue Plattformen betreut.

