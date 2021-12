Evil West: Blutige Action im offiziellen Gameplay-Reveal-Trailer

Aktuell arbeiten die "Shadow Warrior"-Macher von Flying Wild Hog an ihrem neuen Projekt "Evil West". Was grafisch und spielerisch geboten wird, verrät euch der erste offizielle Gameplay-Trailer.

Mit „Evil West“ kündigten Focus Entertainment und die Entwickler von Flying Wild Hog das neueste Werk der „Shadow Warriors“-Machern für die Konsolen und den PC an.

Im Rahmen der The Game Awards 2021 in der heutigen Nacht stellten die beiden Studios den ersten Gameplay-Trailer zu „Evil West“ zur Verfügung. Das besagte Video steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und ermöglicht euch einen ersten Blick auf das, was im neuesten Titel von Flying Wild Hog auf euch zukommt. Genau wie es bereits in der „Shadow Warrior“-Reihe der Fall war, soll auch „Evil West“ mit seiner blutigen Action und einem ausgefallenen Humor punkten.

Der letzte Agent eines Vampirjäger-Instituts

Die Geschichte von „Evil West“ verfrachtet euch in eine fiktive Version der USA, in der sich die Menschen mit einer Vampir-Bedrohung konfrontiert sehen. Ihr übernehmt die Kontrolle über den letzten Agenten eines Vampirjäger-Instituts und nehmt den Kampf gegen die Blutsauger auf. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass die Action dabei nicht zu kurz kommt.

„Töte stilvoll blutrünstige Ungeheuer als Einzelkämpfer oder im Koop mit einem Freund. Erkunde und kämpfe dich durch eine storylastige Kampagne und verbessere deine Waffen und Jagdwerkzeuge. Schalte neue Vorteile frei, um dein Können im Monstertöten weiterzuentwickeln und finde so deinen eigenen Spielstil, um übernatürliche Horden zu besiegen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Evil West“ erscheint 2022 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

