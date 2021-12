Sony Interactive Entertainment: PS5-Hersteller übernimmt weiteres Studio

Sony Interactive Entertainment hat sich den nächsten Entwickler geschnappt. Diesmal wanderte das in Seattle ansässige Support-Studio Valkyrie Entertainment in den Besitz des PS5-Herstellers.

Sony Interactive Entertainment hat das Support-Studio Valkyrie Entertainment übernommen, wie das Unternehmen in den Abendstunden bekanntgab.

Das in Seattle ansässige Team hat die meiste Zeit des Bestehens als Outsourcing-Studio gearbeitet. Auch die Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment ist nicht neu. Beispielsweise waren die Entwickler an Santa Monicas „God of War“ (2008) beteiligt. Das Studio zeichnete sich ebenfalls für das von Sony Interactive Entertainment veröffentlichte „Guns Up!“ verantwortlich. Und erst jüngst wurde bestätigt, dass Valkyrie Entertainment dem Santa Monica Studio bei der Produktion von „God of War Ragnarok“ helfen wird.

Halo Infinite, Forza und mehr

Zu den weiteren Spielen, an denen Valkyrie Entertainment in der Vergangenheit beteiligt war, gehören „League of Legends“, „Valorant“, „Halo Infinite“, „Forza Motorsport 7“, „State of Decay 2“, „Mittelerde: Shadow of War“ und weitere Projekte.

Hermen Hulst kündigte die Übernahme heute Abend auf Twitter an und erklärte: „Das Studio wird unschätzbare Beiträge zu wichtigen PlayStation Studios-Franchises leisten.“ Das klingt ein wenig danach, als würde Valkyrie Entertainment weiterhin andere Entwickler bei der Produktion ihrer Spiele unterstützen, anstatt sich auf die Entwicklung eigener Spiele zu konzentrieren.

Auf der Website von Valkyrie Entertainment wird jedoch erwähnt, dass das Studio auch eigene Spiele in der Pipeline hat: „Derzeit arbeiten wir an mehreren AAA Co-Development-Projekten und zwei unangekündigten Inhouse-Titeln.“

Es ist nicht die erste Übernahme, die Sony Interactive Entertainment in den letzten Monaten getätigt hat. So wurden in diesem Jahr in rascher Folge unter anderem Housemarque, Bluepoint und Firesprite in die Reihen des PS5-Produzenten aufgenommen.

Durch die jüngsten Übernahmen konnten die PlayStation Studios ihr Personal in der Entwicklung um fast 20 Prozent aufstocken. Und es hat den Anschein, dass Sony kräftig in die Verbesserung der Fähigkeiten zur Spieleentwicklung investiert. Die Besitzer der PlayStation-Konsolen dürfte es freuen. Denn in diesem Jahr war die Ausbeute an exklusiven PS5-Titeln recht überschaubar.

