PS5: Sony „übernimmt“ die Londoner U-Bahn

Morgen kommt die PS5 in den europäischen Handel. In London wird die Markteinführung mit einer besonderen Aktion gefeiert, die an der Oxford Circus-Station zu sehen ist.

London wurde etwas aufgehübscht.

Sony hat sich im Zuge der morgigen PS5-Veröffentlichung mit den Betreibern der Londoner U-Bahn (London Underground) zusammengetan. Das Ergebnis ist eine Werbekampagne, die der dortigen Bevölkerung trotz Lockdown kaum entgehen dürfte.

Im Zuge der Aktion wurden mehrere U-Bahn-Logoschilder in die PlayStation-Symbole umgewandelt und einige Stationen nach PS5-Spielen umbenannt. Mile End heißt als Anlehnung an „Spider-Man: Miles Morales“ vorübergehend Miles End, Lancaster Gate trägt den Namen „Ratchet und Clank-aster Gate“, Seven Sisters wurde in „Gran Turismo 7 Sisters“ umbenannt und West Ham Station heißt jetzt „Horizon: Forbidden West Ham“.

omg they even switched the Tube line map to PlayStation shapes 🙃 https://t.co/qVLJY3FZVF pic.twitter.com/vXMgtxmuQW — Tom Warren (@tomwarren) November 18, 2020

Zudem wurden die Außenrondelle der Oxford Circus-Station grundlegend umgestaltet. Aber auch in den Innenräumen mehrerer anderer Londoner Haltestellen der Linien Bakerloo, Victoria und Central sind an PlayStation angelehnte Dekorationen angebracht.

Die im unten zu sehenden Tweet zu sehenden PlayStation-Symbole wurden am Dienstag im Schutze der Dunkelheit aufgestellt und werden nur 48 Stunden lang zu sehen sein, bevor sie wieder abgebaut und zur permanenten Ausstellung in Sonys Londoner Zentrale gebracht werden. Die Büros von SIE Europe befinden sich nur wenige Minuten vom Marketing-Stunt entfernt.

Wie County Press ergänzend berichtet, wurden die Schilder von der in Isle of Wight ansässigen Firma A.J. Wells and Sons entworfen, hergestellt und installiert. Das Unternehmen ist für einen Großteil der Beschilderung der Londoner U-Bahn verantwortlich.

Veranstaltet wird das Ganze wie anfangs erwähnt, um den morgigen Start der PlayStation 5 zu feiern, die nach der Veröffentlichung der Konsole in den USA, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea am 19. November 2020 das europäische Publikum erreicht.

Weitere Bestellungen ab morgen

Händler wie Amazon, GameStop und Co machen die Kunden darauf aufmerksam, dass morgen weitere Bestellungen der PS5 entgegengenommen werden – allerdings nur online. Vor Ort soll kein klassischer Verkauf erfolgen. Sony schloss ein solches Szenario im Vorfeld aus, um im Zuge der COVID-19-Pandemie Menschenansammlungen zu vermeiden.

From one iconic shape to four. We’ve given the Oxford Circus Tube signs a #PS5 upgrade. 👀 pic.twitter.com/iw9qlEXR7B — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 18, 2020

Me waiting at the station. pic.twitter.com/wOhodWOPpO — Mr Lawrence🇬🇧🇬🇩7️⃣ (@Mr_Lawrence4) November 18, 2020

