Assassin’s Creed Valhalla: Update 1.4.1 heute mit „Verwobene Geschichten“ zum Dwonload

In "Assassin's Creed Valhalla" geht heute die Herausforderung "Verwobene Geschichten" an den Start. Sie ist eng mit "Assassin’s Creed Odyssey" verbunden. Inzwischen liegen weitere Details vor.

Für das Action-Adventure „Assassin’s Creed Valhalla“ wurde gestern nicht nur eine neue Erweiterung angekündigt. Auch gab der zuständige Publisher Ubisoft bekannt, dass mit „Verwobene Geschichten“ ab heute neue Herausforderungen bereitstehen werden. Zugriff darauf erhalten alle Spieler, die im Besitz von „Assassin’s Creed Valhalla“ sind. Inzwischen liegen weitere Details vor.

Die „Verwobenen Geschichten“ erstrecken sich über zwei Spiele. Eine Geschichte wird in „Assassin’s Creed Valhalla“ und eine in „Assassin’s Creed Odyssey“ spielbar gemacht. Sie widmen sich den Verbindungen zwischen den Helden der beiden Spiele und bieten neue Umgebungen, die es zu erkunden gilt. Hinzu kommt laut Ubisoft eine reichhaltige Storyline.

Um die „Assassin’s Creed Valhalla“-Geschichte „Eine Schicksalsbegegnung“ starten zu können, muss die Siedlungsstufe 4 erreicht und die Aufgabe „Eine weise Freundin“ abgeschlossen sein. In der Aufgabe hilft Eivor Valka dabei, sich in Hraefnathorp niederzulassen. Für die „Assassin’s Creed Odyssey“-Geschichte „Die uns am Herzen liegen“ müsst ihr Kapitel 1 abgeschlossen und Megaris erreicht haben. Laut Ubisoft empfiehlt es sich, die drei Handlungsstränge des Hauptspiels (Familie, Kult des Kosmos und Mythologie) abzuschließen, um Spoiler zu vermeiden.

Update 1.4.1 ab heute zum Download – Changelog

Die neuen Herausforderungen werden heute mit dem Update 1.4.1 eingeführt. Es soll gegen 13 Uhr zum Download bereitstehen. Mit der Aktualisierung kommt in „Assassin’s Creed Valhalla“ ebenfalls der Support für das am 16. Dezember 2021 startende Yule-Fest hinzu. Es beschert euch unter anderem neue Items. Als Beispiele können ein verschneiter Bart und Haare sowie neue Dekoration für die Siedlung genannt werden.

Hinzukommen mit dem neuen Update außerdem neue Einstellungen für den Schwierigkeitsgrad sowie weitere Verbesserungen. Den bebilderten Changelog könnt ihr euch im offiziellen Forum von Ubisoft anschauen.

Die Zeichen Ragnaröks-DLC folgt im März

Ebenfalls wurde gestern die am 10. März 2022 erscheinende Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“ angekündigt. Es ist ein großes Addon für „Assassin’s Creed Valhalla“. Wir berichteten bereits. Darin muss Eivor sich dem Schicksal als Odin, dem nordischen Gott der Schlacht und der Weisheit, stellen. Das Zwergenkönigreich Svartalfheim zerfällt. Und inmitten des Chaos wurde Odins geliebter Sohn Baldr vom unbesiegbaren Feuerriesen Surt gefangengenommen.

In der Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“ könnt ihr göttliche Kräfte entfesseln. Und Vorbesteller werden besonders belohnt. Bestellt ihr das Paket bis zum 9. April 2022 vor bzw. erwerbt es, erhaltet ihr das Zwielicht-Paket. Der exklusive Bonus enthält den Raben „Dellings Gesandter“, das Reittier „Havard“ (Luchs), die Ausrüstung „Zwielicht-Satz“ und die Axt „Algurnir“. Vorbestellungen werden für rund 40 Euro im PlayStation Store angenommen.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer zu „Verwobene Geschichten“ anschauen:

