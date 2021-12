Assassin’s Creed Odyssey: Free Weekend passend zum Valhalla-Crossover

Ubisoft lädt mal wieder zu einem Free Weekend ein. Diesmal traf es "Assassin's Creed Odyssey", das am Wochenende kostenlos gespielt werden kann. Die Spieldaten dürft ihr wie gewohnt in die Vollversion übertragen, sofern ihr diese kauft.

„Assassin’s Creed Odyssey“ wird über das Wochenende hinweg kostenlos spielbar sein, wie der Publisher Ubisoft bekanntgab. Das Free Weekend ging am heutigen 16. Dezember 2021 auf den meisten Plattformen an den Start und soll bis zum 20. Dezember 2021 laufen.

Wie gewohnt gilt: Alle Fortschritte, die ihr im Laufe des Wochenendes erzielt, werden übernommen. Solltet ihr euch demnach für den Kauf des kompletten Spiels entscheiden, könnt ihr dort weitermachen, wo ihr in der Trial aufgehört habt.

Free Weekend auf Konsolen und PC

Im Gegensatz zu „Valhalla“ gibt es für „Assassin’s Creed Odyssey“ keine speziellen PS5- oder Xbox Series X-Versionen. Aber ihr könnt die PS4- oder Xbox One-Fassungen auf beiden New-Gen-Konsolen über die Abwärtskompatibilität in Angriff nehmen. Das Gratis-Wochenende wird auch auf dem PC über Ubisoft Connect sowie über Google Stadia verfügbar gemacht.

Die jeweiligen Uhrzeiten könnt ihr derentnehmen.

Falls ihr lieber in England bleiben möchtet, könnt ihr euch ebenfalls ein stückweit mit „Odyssey“ beschäftigen. Auch wenn sie mehr als 1.000 Jahre voneinander getrennt sind, treffen im kürzlich gestarteten „Assassin’s Creed“-Crossover Kassandra aus „Odyssey“ und Eivor aus „Valhalla“ aufeinander, und zwar in beiden Spielen. Weitere Details zum Crossover-Event findet ihr in dieser Meldung.

Aktuelle Meldungen zu Assassin’s Creed:

„Assassin’s Creed Odyssey“ ist im antiken Griechenland angesiedelt und konfrontiert euch mit einem der tödlichsten Konflikte der Geschichte, dem Peloponnesischen Krieg. Als Spieler könnt ihr wahlweise als Alexios oder Kassandra spielen. Als ausgestoßene, spartanische Söldner erkundet ihr im Spielverlauf eine offene Welt, in der ihr die Wahrheit über ihre mysteriöse Vergangenheit aufdecken sollt.

Während des Free Weekends habt ihr Zugriff auf alle Inhalte des Hauptspiels. Nachfolgend ein Trailer zum kostenlosen Spielwochenende:

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed: Odyssey.