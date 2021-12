Diablo 2 Resurrected: Update 2.4 mit Ranglisten und mehr startet Anfang 2022

Nachdem die technischen Probleme, mit denen die Rollenspiel-Neuauflage „Diablo 2: Resurrected“ zum Launch zu kämpfen hatte, weitestgehend behoben wurden, kündigten die Entwickler von Blizzard Entertainment heute die laufenden Arbeiten am umfangreichen Update 2.4 an.

Das neue Update wird Anfang 2022 für alle Plattformen veröffentlicht und verschiedene Neuerungen mit sich bringen. Unter anderem möchten die Entwickler beim allgemeinen Balancing nachbessern und die diversen Klassen, die in „Diablo 2: Resurrected“ gespielt werden können, überarbeiten. Das von den Entwicklern verfolgte Ziel: Die Stärken und Eigenheiten der Klassen noch besser hervorzuheben und gleichzeitig für eine möglichst ausgeglichene Spielerfahrung zu sorgen.

Update 2.4 wird im heutigen Livestream vorgestellt

Zu den weiteren Neuerungen des Updates 2.4 gehört die Einführung der Ranglisten, die sich in die Bereiche „Standardrangliste“, „Hardcore-Rangliste“, „Standardrangliste (Erweiterung)“ und „Hardcore-Rangliste (Erweiterung)“ unterteilen lassen. Mit den Ranglisten sollt ihr dazu animiert werden, euer Abenteuer mit einem neuen Charakter zu beginnen und euch in der Rangliste nach oben zu arbeiten.

Weitere Meldungen zu Diablo:

„Zum allerersten Mal werdet ihr im Ranglistensystem eine ganze Menge neuer Runenwörter freischalten können! Wir möchten klarstellen, dass es diese Runenwörter noch nicht im Spiel gegeben hat. Außerdem werden sie wie bisherige auf die Rangliste beschränkte Runenwörter aus dem ursprünglichen Diablo 2 nicht außerhalb der Rangliste verwendet werden können. Am Ende einer Ranglistensaison werden die Ranglistencharaktere von Spielern, die diese Runenwörter erfolgreich hergestellt haben, in eine normale Version des Spiels verschoben“, so die Entwickler weiter.

Weitere Details zu den Anpassungen der Charakter-Klassen und den kommenden Ranglisten findet ihr auf der offiziellen Website. Am heutigen Donnerstag Abend um 20 Uhr unserer Zeit findet zudem ein Livestream statt, in dem näher auf das Update 2.4 eingegangen wird. Mitverfolgen könnt ihr den Livestream auf Twitch.

Quelle: Blizzard Entertainment

Weitere Meldungen zu Diablo 2 Resurrected.