Destruction AllStars: Umfangreiches Update mit zahlreichen Neuerungen angekündigt

Wie die Entwickler von Lucid Games bekannt gaben, arbeitet das Studio derzeit an einem umfangreichen Update zum Action-Rennspiel "Destruction AllStars". Das besagte Update soll Ende Januar erscheinen und zahlreiche Neuerungen und Anpassungen mit sich bringen.

"Destruction AllStars": Lucid Games arbeitet an einem umfangreichen Update.

Kurz vor dem Start in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub kündigten die Entwickler von Lucid Games die laufenden Arbeiten an einem umfangreichen neuen Update zum Action-Rennspiel „Destruction AllStars“ an.

Wie es in der offiziellen Ankündigung heißt, wird intern das Ziel verfolgt, die Erfahrung der Spieler und das grundlegende Gameplay von „Destruction AllStars“ weiter zu verbessern. Aus diesem Grund werden mit dem nächsten großen Update zahlreiche Anpassungen vorgenommen. Läuft alles wie geplant, dann wird der neue Patch am 26. Januar 2022 zur Verfügung gestellt. Doch auf welche Neuerungen dürfen wir uns im Detail freuen?

Weitere Details in den nächsten Wochen

Komplett überarbeitet werden beispielsweise das Gameplay und das HUD, um zukünftig für eine möglichst runde Spielerfahrung zu sorgen. Hinzukommen Anpassungen an den Grafikeffekten, den Statistiken nach einer Partie und mehr. Erste grobe Details und Eindrücke zu den kommenden Neuerungen lieferten uns die Macher von Lucid Games in einem Reddit-Post. Weitere Informationen werden laut dem Studio in den nächsten Wochen folgen.

„Der Januar-Patch wird ein großes Thema für Destruction AllStars sein und viele Verfeinerungen und Änderungen an vielen verschiedenen Aspekten des Spiels mit sich bringen. Wir haben heute einige der größten bevorstehenden Änderungen behandelt, aber es gibt noch mehr zu besprechen in den neuen Entwickler-Update-Beiträgen im nächsten Jahr“, so die Entwickler.

„Das Team arbeitet weiterhin hart an noch mehr Updates. Wir werden Ihnen sicher Neuigkeiten darüber bringen, wenn wir mehr zu teilen haben!“

Quelle: Lucid Games

