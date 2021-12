Elex 2: Keine kostenpflichtigen Post-Launch-DLCs geplant

Dass Piranha Bytes kein großer Fan von Download-Erweiterungen ist, betonte das Unternehmen im Laufe des Jahres in mehreren Interviews. In einem Gespräch mit den Redakteuren der englischsprachigen Publikation Twinifinite wurde die Grundeinstellung der Entwickler noch einmal untermauert.

Nicht unumkehrbar in Stein gemeißelt

Demnach sollen die Leute laut Piranha Bytes das Gefühl haben, dass das Spiel, das sie beim Kauf erhalten, vollständig ist. Aus diesem Grund sind für die Zeit nach der Veröffentlichung von „Elex 2“ momentan keine kostenpflichtigen Inhalte geplant. Wirklich festnageln lassen wollten sich die Entwickler allerdings nicht. Sie möchten den Erfolg des Spiels und die Reaktionen der Fans auf mögliche zusätzliche Unterstützung beobachten.

„Eigentlich mögen wir keine DLCs. Wir denken, wenn die Leute unser Spiel kaufen, sollten sie alles bekommen, was wir geplant haben. Deshalb sind für Elex 2 nach dem Start keine neuen kostenpflichtigen Inhalte geplant. Natürlich werden wir genau beobachten, wie das Spiel beim Publikum ankommt und werden es unterstützen. Wir würden es aber vorziehen, unsere kreative Energie schon bald in ein anderes Projekt zu stecken“, heißt es dazu.

Es ist nachvollziehbar, dass zunächst die Reaktionen der Spieler abgewartet werden müssen. Schon der erste Teil zeigte deutlich, dass nicht alle Kunden glücklich gestimmt werden konnten, was sich wohl auch auf den DLC-Absatz ausgewirkt hätte. Im Fall der PS4-Version kam lediglich ein Metascore von 58 zustande. Der User-Score fiel mit 6.5 basierend auf 640 Meinungen allerdings etwas höher aus.

Erscheinen wird „Elex 2“ am 1. März 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Verkauft wird der Titel unter anderem als Collector’s Edition, die einige zusätzliche Inhalte mit sich bringt. Neben einer Kopie des Spiels bekommen die Käufer eine Alb-Figur, den Soundtrack und weitere Inhalte, die ihr in dieser Meldung aufgelistet vorfindet. Verkauft wird die Collector’s Edition von „Elex 2“ für rund 150 Euro.

Was haltet ihr von Post-Launch-Inhalten? Zählt ihr sie mittlerweile zum notwendigen Standard oder wollt ihr lieber ein komplettes und abgeschlossenes Spiel erwerben?

