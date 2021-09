Elex 2: Offizieller Story-Trailer zum kommenden Piranha Bytes-Abenteuer veröffentlicht

THQ Nordic und Piranha Bytes haben einen offiziellen Story-Trailer zu dem kommenden Action-Rollenspiel „Elex 2“ veröffentlicht. In dem neuesten Abenteuer werden die Spieler einmal mehr nach Magalan zurückkehren.

Magalan braucht euch!

Einige Jahre nachdem Jax den Hybriden besiegt hat, taucht eine neue Bedrohung am Himmel auf, die die gefährlichen Kräfte des dunklen Elex entfesselt und das Leben aller auf dem Planeten bedroht. Um den Frieden auf Magalan zu verteidigen und seine eigene Familie zu beschützen, begibt sich Jax auf eine Mission, um die Fraktionen gegen die Invasoren zu vereinen und seinen Sohn Dex zu finden.

Mit „Elex 2“ wird Piranha Bytes einmal mehr massive Umgebungen bieten, die frei erkundet werden können. Die Spieler können auch in die Lüfte steigen, indem sie ihr Jetpack nutzen, während sie eine lebendige Spielwelt voller einzigartiger Charaktere für sich entdecken. Die Charaktere werden sich auch an eure Taten erinnern und entsprechend reagieren. Abhängig von eurem Verhalten werden sie eurer Gruppe beitreten oder diese sogar verlassen. Zudem können alle Charaktere getötet werden, was wiederum einen Einfluss auf die Geschichte haben soll.

„Elex 2“ befindet sich für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) in Entwicklung. Einen offiziellen Erscheinungstermin haben die Verantwortlichen bisher noch nicht bekanntgegeben. Sobald entsprechende Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Weitere Nachrichten zum Spiel könnt ihr bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

