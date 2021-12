Overwatch: Kostenlose Trial mit Zugriff auf alle Inhalte gestartet

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Entwickler von Blizzard Entertainment darauf hin, dass ab sofort eine kostenlose Trial zum hauseigenen Multiplayer-Shooter „Overwatch“ bereit steht.

Diese kann bis zum 2. Januar 2022 gespielt werden und räumt interessierten Spielern den Zugriff auf alle Inhalte des Shooters ein. Wer sich an der Gratis-Trial von „Overwatch“ versuchen möchte, benötigt je nach Plattform lediglich eine gültige PlayStation Plus- oder Xbox Live Gold-Mitgliedschaft. Solltet ihr euch nach der Gratis-Trial dazu entschließen, die Vollversion von „Overwatch“ zu erwerben, können alle in der Gratis-Trial errungenen Fortschritte natürlich in die Vollversion übernehmen.

Neues Winter-Event findet aktuell statt

Vor wenigen Tagen startete Blizzard Entertainment bereits das „Winter Wonderland“ genannte Winter-Event, das auf allen Plattformen, für die „Overwatch“ erhältlich ist, zur Verfügung steht. Im Rahmen des Winter-Events wartet unter anderem der „Freezethaw Elimination“ genannte Spiel-Modus auf euch, in dem Teams, bestehend aus jeweils vier Spielern, gegeneinander antreten und versuchen, den kompletten gegnerischen Trupp einzufrieren.

Ebenfalls geboten werden exklusive Belohnungen wie legendäre Skins für Orisa, Genji, D.Va, Baptiste und Wrecking Ball. Auch neue epische Skins für Tracer, Symmetra und Brigitte sowie neue Sprays, die im Zuge der wöchentlichen Herausforderungen freigeschaltet werden können, warten auf euch.

„Overwatch“ ist unter anderem für die PlayStation-Plattformen erhältlich.

