Overwatch: „Winter Wonderland“-Event mit exklusiven Belohnungen gestartet – Trailer

Unter dem Namen "Winter Wonderland" startet in der Welt des Multiplayer-Shooters "Overwatch" mit sofortiger Wirkung das diesjährige Winter-Event. Geboten werden verschiedene exklusive Belohnungen, auf die im neuen Trailer eingegangen wird.

"Overwatch" startet in das diesjährige Winter-Event.

Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Entwickler die obligatorischen Winter- beziehungsweise Weihnachts-Events in ihren Titeln an den Start brachten, zogen nun auch die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment nach.

Wie bekannt gegeben wurde, startet unter dem Namen „Winter Wonderland“ mit sofortiger Wirkung ein Winter-Event in der Welt des Multiplayer-Shooters „Overwatch“. Das besagte Event wird bis zum 6. Januar 2022 auf allen Plattformen zur Verfügung stehen und verschiedene exklusive Inhalte und Belohnungen mit sich bringen. Auf den gebotenen Content wird im offiziellen Trailer zu „Winter Wonderland“ etwas näher eingegangen.

Ein neuer Brawl, exklusive Skins und mehr

Zu den gebotenen Inhalten gehört unter anderem der neue Brawl „Freezethaw Elimination“, in dem zwei Teams aus jeweils vier Spielern, gegeneinander antreten. Um den Sieg davonzutragen, müssen gegnerische Spieler wie gehabt eliminiert werden. Zu den Besonderheiten von „Freezethaw Elimination“ gehört jedoch die Tatsache, dass die Nutzer nach einem erfolgreichen Abschuss eingefroren werden und von ihren Mitspielern wieder aufgetaut werden können. Das Team, das zuerst das komplette gegnerische Team einfriert, gewinnt.

Weitere Meldungen zu Overwatch:

Auch diverse Belohnungen sind im Zuge des Winter-Events mit von der Partie – darunter legendäre Skins für Orisa, Genji, D.Va, Baptiste und Wrecking Ball. Hinzukommen neue epische Skins für Tracer, Symmetra und Brigitte sowie neue Sprays, die im Zuge der wöchentlichen Herausforderungen freigeschaltet werden können.

„Overwatch“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

Weitere Meldungen zu Overwatch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren