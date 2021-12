Klonoa: Naht eine offizielle Ankündigung? Weitere Markenschutzanträge

In den vergangenen Monaten machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass Bandai Namco Entertainment die Rückkehr des Kult-Plattformers "Klonoa" vorbereiten könnte. Für frischen Gesprächsstoff sorgt ein aktueller Markenschutzantrag in Großbritannien.

In den vergangenen Monaten wurde der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment immer wieder mit einem möglichen Comeback der „Klonoa“-Reihe in Verbindung gebracht.

Während das Unternehmen zu den Gerüchten weiter schweigt, erreichte uns zum Abschluss der Woche die Meldung, dass Bandai Namco Entertainment den Markenschutz an „Klonoa“ nun auch in Großbritannien erneuerte. In diesem Fall sicherte sich der Publisher die Rechte an „Klonoa Phantasy Reverie Series“. Nun kann natürlich spekuliert werden, was sich hinter dem Ganzen im Detail versteckt. Eine reine Vorsichtsmaßnahme? Oder steht möglicherweise doch eine Ankündigung zu „Klonoa“ bevor?

Gerüchte sprechen von Remastered-Versionen der Klassiker

Schon im Jahr 2019 erreichten uns erstmals Berichte, in denen von einer möglichen Rückkehr von „Klonoa“ die Rede war. Seinerzeit sicherte sich Bandai Namco Entertainment in Japan die Markenrechte an „Klonoa Encore“. Gefolgt von einem weiteren japanischen Markenschutzeintrag im September dieses Jahres, der darauf hindeuten könnte, dass ein nicht näher genanntes Studio derzeit an Remastered-Versionen der beiden „Klonoa“-Abenteuer arbeitet.

Der erste Ableger der Reihe trug den Namen „Klonoa: Door to Phantomile“ und wurde im Jahr 1997 für die originale PlayStation veröffentlicht. Nachdem der Plattformer sowohl von den Kritikern als auch den Spielern sehr positiv aufgenommen wurde, folgte mit „Klonoa 2: Lunatea’s Veil“ im Jahr 2001 der offizielle Nachfolger für die PlayStation 2.

Sollte sich Bandai Namco Entertainment zu den aktuellen Gerüchten um „Klonoa“ äußern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Update: Auch beim europäischen EUIPO wurde mittlerweile eine Markenschutzantrag vorgenommen. Ein weiter Hinweis auf eine nahende Ankündigung?

Quelle: Videogames Chronicle

