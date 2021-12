PLAY3.de: Das Team wünscht euch Frohe Weihnachten und erholsame Feiertage

Mit 2021 geht ein weiteres ereignisreiches Jahr zu Ende. Zeit genug, sich an den Weihnachtstagen zurückzulehnen und ein paar Tage im Kreis seiner Familie und Freunde zu verbringen. Wir von PLAY3.de wünschen euch ein frohes Fest.

Langsam aber sicher nähert sich das ereignisreiche Jahr 2021 seinem Ende. In den vergangenen zwölf Monaten hielten uns leider nicht nur Software-Highlights vom Schlage eines „Returnal“ oder „Ratchet & Clank: Rift Apart“ in Atem.

Auch die Corona-Pandemie hat die Welt und somit natürlich die Videospiel-Industrie weiter fest im Griff. Auch wenn die Gesundheit und die Sicherheit der Menschen natürlich an erster Stelle steht, hoffen wir in dieser turbulenten Zeit, dass der eine oder andere unter euch eine der begehrten und weiterhin komplett vergriffenen PlayStation 5-Konsolen unter seinem Weihnachtsbaum findet oder verschenken kann. Auch neue Spiele oder Codes für PlayStation Network-Guthaben gehören natürlich zu den begehrten Geschenken.

Reduzierter Output in den nächsten Tagen

Die langjährigen Leser unter euch dürften es bereits wissen: Wir nutzen die Feiertage ebenfalls, um einen Gang zurückzuschalten und die besinnliche Zeit zu genießen. Rechnet in den nächsten Tagen also nicht damit, mit der gewohnten Masse an News bedacht zu werden. Ganz auf Neuigkeiten verzichten müsst ihr allerdings nicht, da wir zumindest die wichtigsten Meldungen für euch aufbereiten werden.

Da sich die Videospiel-Industrie als solches ebenfalls eine wohlverdiente Pause gönnt, dürfte es ohnehin erst Anfang des neuen Jahres wieder richtig losgehen. Bis dahin wünschen wir euch eine besinnliche und ruhige Zeit im Kreis eurer Familie beziehungsweise eurer Freunde und Freundinnen – je nachdem, mit wem ihr das Fest feiert.

Und das Wichtigste zum Schluss: Passt in diesen turbulenten Zeiten auf euch und eure Lieben auf und bleibt gesund!

