PS5 und Xbox Series X/S: AMD ist von Nachfrage beeindruckt und grenzt das „Spitzenjahr“ ein

Sony und Microsoft starteten mit ihren neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S mitten in einer Pandemie, was deutliche Auswirkungen auf die Verfügbarkeit hat. Da wichtige Lieferketten zeitweise unterbrochen oder zumindest beeinträchtigt waren und die Nachfrage nach Unterhaltungshardware gleichzeitig stieg, stehen viele Kunden vor einem fast unlösbaren Problem: Der Kauf einer PS5 oder Xbox Series X/S hängt häufig nicht nur vom Geldbeutel ab, sondern vom Glück.

Das Konsolengeschäft war in diesem Jahr „erstaunlich“

Unabhängig davon befinden wir uns ein Jahr nach dem Launch der PS5 und Xbox Series X/S erst in der Anfangsphase der neuen Konsolengeneration, die zunächst auf einen Peak hinsteuert. Der zuletzt genannten Phase, in der zeitweise besonders viele Konsolen verkauft werden, widmete sich AMD-CEO Lisa Su in einem Interview. Sie ist der Ansicht, dass 2023 das „Spitzenjahr“ für die Next-Gen-Konsolen sein wird.

„Nun, ich denke – zunächst einmal glaube ich, dass das Konsolengeschäft, dieser Konsolenzyklus und alles, wenn man es in seiner Gesamtheit betrachtet, erstaunlich war. Ich meine, wenn man sich die Stärke des Zyklus vor Augen hält, jetzt sind wir tief im zweiten Jahr und die Tatsache, dass die Nachfrage so hoch ist. Ich meine, wir haben eine Menge Produkte ausgeliefert“,

Und auf den erwarteten Peak bezogen: „Die Tatsache, dass die Nachfrage immer noch hoch ist, sagt etwas über die Produktkapazität aus, die sowohl Microsoft als auch Sony in diesem Konsolenzyklus erreicht haben. Wir werden die Produktion weiter hochfahren. Wir erwarten, dass 2022 ein weiteres starkes Wachstumsjahr für Konsolen sein wird. Wenn man sich den typischen Konsolenzyklus ansieht, ist das Spitzenjahr normalerweise das vierte Jahr. Man würde also erwarten, dass 2023 das Spitzenjahr sein wird.“ Hierbei ist zu beachten, dass AMD mit der Produktion der Komponenten im Vorlauf ist.

Laut Su liebe AMD die Tatsache, dass das Unternehmen so viele Nutzer hat, die AMD-Technologie auf der Konsolenplattform verwenden. Und man möchte das Angebot weiter ausbauen. Zugleich räumte Su ein, dass die Saisonalität im aktuellen Umfeld gedämpfter ist, bis wieder mehr Normalität einkehrt.

Ein normales Umfeld werden wir wohl nicht in absehbarer Zeit sehen. Im Laufe des Monats gab Intel die Prognose heraus, dass nicht vor 2023 mit einer Entspannung auf dem Chip-Markt zu rechnen ist. Der Mangel beeinträchtigt nicht nur die Produktion von Konsolen, was eher als Luxusproblem angesehen werden kann. Unter anderem können auch Fahrzeuge nicht wie einst geplant produziert werden.

