Avalanche Studios: Spiel von Paul Rustchynsky soll 2022 enthüllt werden

Paul Rustchynsky, ehemaliger Director der inzwischen geschlossenen Evolution Studios, wo Spiele wie „DriveClub“ und „MotorStorm“ entstanden, feiert das neue Jahr mit der Ankündigung, dass er 2022 das Videospiel enthüllen wird, an dem er in der britischen Niederlassung der Avalanche Studios arbeitet. Diese wurde vor knapp einem Jahr in Liverpool eröffnet.

In seiner Grußbotschaft mit „guten Vorsätzen für 2022“ erklärte Rustchynsky: „2021 haben wir (Avalanche Studios Group) eine neue Niederlassung in Liverpool eröffnet. Und das war eine aufregende Zeit, weil ich damit eines der wichtigsten Ziele erreichen konnte, die ich mir beruflich gesetzt hatte. Im Jahr 2022 werden wir das neue Spiel ankündigen, an dem wir seit einem Jahr arbeiten.“

In 2021 we (Avalanche Studios Group) opened a new studio in Liverpool, an exciting moment for me having achieved one of my career goals 👊

In 2022 we’ll get to announce the game we’ve been working on for the past year 😀 pic.twitter.com/fh5gLNayJm

