The Last of Us TV-Serie: Offenbar Schauspielerin für Riley gefunden

The Last of Us TV-Serie:

"The Last of Us" ist längst nicht mehr nur ein Videospiel. Auch die Veröffentlichung einer TV-Serie steht bevor. Und inzwischen scheint die Schauspielerin hinter Riley am Set zu sein.

Es scheint, dass für die HBO-Serie „The Last of Us“ eine weitere Schauspielerin besetzt werden konnte. Es gibt recht plausible Hinweise darauf, dass die Figur Riley aus dem Prequel „Left Behind“ von Storm Reid gespielt wird.

Bei Riley handelt es sich um eine sechzehnjährige Überlebende aus Boston. Während ihrer Zeit dort lernte sie Ellie kennen und freundete sich mit ihr an. Die beiden wurden schnell Freunde. Aufgrund der weiteren Geschehnisse macht es durchaus Sinn, dass HBO Storm Reid möglicherweise als Riley gecastet hat, da dieser Aspekt der Geschichte für die gesamte Erzählung wichtig ist.

Offiziell angekündigt wurde die Beteiligung von Storm Reid bislang nicht. Doch ein Instagram-Post von Reids Mutter zeigt ein Bild eines Flughafens in Kanada, wo die Serie gedreht wird. In der Bildunterschrift heißt es: „2022 Tag 5 und GOD ist schon da. Beliebtes Videospiel wird zu einer Fernsehserie“.

Storm Reid (Euphoria) is rumored to be playing Riley in HBO’s #TheLastofUs. She arrived in Canada at about the same time that the cast/crew returned to Calgary to resume production on the show. And her mother posted this on Instagram: pic.twitter.com/3KkJNgXQG5 — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) January 13, 2022

Die Schauspielerin kam etwa zur gleichen Zeit in Kanada an, als die Crew nach Calgary zurückkehrte, um die Produktion der Serie wieder aufzunehmen. Ein weiterer möglicher Hinweis: Storm Reid und Bella Ramsey, die Ellie in der Serie spielt, folgen sich gegenseitig auf Instagram. Auch Neil Druckmann, der bei der Verfilmung von „The Last of Us“ eine zentrale Rolle spielt, ist an der Instagram-Verknüpfung beteiligt.

Kaufhaus aus Left Behind

Schon vor wenigen Tagen war ein Hinweis auf „Left Behind“ zu sehen. So wurde auf dem Twitter-Kanal „The Last of Us Updates“ ein Video vom Set hochgeladen. Offenbar zeigt es das Kaufhaus aus „Left Behind“. Der zerstörte Zustand des Ladens macht deutlich, dass es sich um einen Zeitabschnitt handelt, in dem die Apokalypse bereits im vollen Gange ist.

Das Kaufhaus gehört zu den wichtigsten Locations von „The Last of Us: Left Behind“. Immerhin verbrachten Riley und Ellie ein paar Wochen vor den Ereignissen aus „The Last of Us“ einen Tag dort. Unklar ist noch, wie in der Serie die Zeitlinien zusammengebracht werden sollen.

The mall from Left Behind? 👀 [🎥 dlpp_films/IG • crew member] pic.twitter.com/XwyOxxr5MY — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) January 10, 2022

Serienstart wohl in diesem Jahr

Unklar ist weiterhin, wann die TV-Serie zu „The Last of Us“ starten soll. Ein Hinweis in der Datenbank IMDb scheint allerdings darauf hinzudeuten, dass die ersten Teile in diesem Jahr über die Bildschirme flimmern werden, womit die Serie weiterhin im Plan wäre.

In vorherigen Gerüchten wurde spekuliert, dass sich „The Last of Us“ aufgrund der Pandemie und der Auswirkungen auf die Produktion in das kommende Jahr verschieben könnte.

