PS5: PS3-Spiele im Store ein Hinweis auf Project Spartacus? Offenbar nicht

In den vergangenen Stunden tauchten zwei PlayStation 3-Ableger der "Prince of Persia"-Reihe im PlayStation Store der PlayStation 5 auf. Wie sich aktuell abzeichnet, sollten wir in dem Ganzen allerdings keinen Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung des Streaming-Dienstes "Project Spartacus" sehen.

Nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder unbestätigte Berichte über einen neuen Abo-Dienst, der zur Zeit unter dem Arbeitstitel „Project Spartacus“ entsteht, die Runde machten, lieferte uns die Gerüchteküche in den letzten Stunden neuen Gesprächsstoff.

So tauchten mit „Prince of Persia: The Forgotten Sands“ auf der einen und „Prince of Persia: The Two Thrones HD“ kürzlich zwei PlayStation 3-Titel im PlayStation Store der PlayStation 5 auf. Schnell wurde spekuliert, dass dies ein erster konkreter Hinweis auf den „Project Spartacus“ genannten Abo-Service sein könnte, der unter anderem eine erweiterte Abwärtskompatibilität zu älteren PlayStation-Konsolen umfassen soll. Laut dem Twitter-Nutzer Ryan Biniecki alias „Mystic Ryan“ sollten wir unsere Erwartungen allerdings nicht zu hoch stecken, da hinter dem Ganzen offenbar nur ein simpler Fehler steckt, der laut „Mystic Ryan“ und weiteren Nutzern nicht zum ersten Mal auftaucht.

Eine offizielle Stellungnahme steht weiter aus

Wie es weiter heißt, haben wir es hier einfach nur mit den Produkteinträgen von „Prince of Persia: The Forgotten Sands“ beziehungsweise „Prince of Persia: The Two Thrones HD“ zu tun, mit denen die beiden PS3-Klassiker im Zuge ihre Veröffentlichung über PlayStation Now versehen wurden. Untermauert werden die Angaben von „Mystic Ryan“ von der Tatsache, dass der jeweils angezeigte Preis der Action-Adventure im PS5-Store mit den Preisen übereinstimmt, zu denen die PS3-Klassiker im Zuge ihrer Veröffentlichung über PlayStation Now angeboten wurden.

Und dann wäre da ja auch noch die Tatsache, dass der besagte Fehler im Laufe des vergangenen Jahres immer wieder auftauchte und dafür sorgte, dass Titel wie beispielsweise „Fallout: New Vegas“, „Fallout 4“, „Rainbow Six: Vegas“ oder „Dead or Alive 6“ im PlayStation Store der PlayStation 5 angezeigt wurden. Daher können wir wohl davon ausgehen, dass wir es auch dieses Mal mit einem technischen Fehler im PlayStation Store zu tun haben.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment zu diesem Thema steht derzeit noch aus. Was es mit den Gerüchten um den neuen Abo-Dienst „Project Spartacus“ auf sich hat, verraten wir euch hier.

Here’s a link to when these games joined PS Now in 2015 (at some point they were removed). They had a 30 day rental option and the prices are the same: https://t.co/Kq7D8t5Pev https://t.co/t7rNQEFQDD — Ryan Biniecki (@MysticRyan) January 16, 2022

