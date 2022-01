DualSense kaufen: PS5-Controller in Starlight Blue und Nova Pink erhältlich

Der DualSense Controller der PS5 wurde heute in zwei weiteren Farbversionen veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die Modelle „Starlight Blue“ und „Nova Pink“, die im Gegensatz zur PS5 tatsächlich gekauft werden können.

Die PlayStation-Welt wurde heute ein wenig bunter. Denn neue DualSense-Modelle haben den Handel erreicht. Während an der Technik nichts verändert wurde, erstrahlen die Eingabegeräte farblich in einem neuen Look.

Bei den neuen Controllern handelt es sich um die Editions „Starlight Blue“ und „Nova Pink“, die auf dem oben eingebundenen Bild zu sehen sind. Ein Schnäppchen sind sie nicht. Sie kosten zwischen 70 und 80 Euro, wobei der zu zahlende Betrag abhängig vom Händler variieren kann.

Für den DualSense Controller „Nova Pink“ werden bei Amazon momentan 74,99 Euro fällig. „Starlight Blue“ schlägt aktuell mit 76,99 Euro zu Buche. Beide Modelle sind lieferbar was von der PS5 auch ein Jahr nach der Veröffentlichung nicht behauptet werden kann.

DualSense bei Amazon bestellen:

Auch bei anderen Händlern sind die neuen DualSense-Modelle erhältlich, darunter Media Markt und Saturn. Bei beiden Anbietern müsst ihr für die neuen Optionen 74,99 Euro bezahlen. Dieser Preis gilt für beide Editions. Nachfolgend die entsprechenden Produkteinträge:

DualSense bei Media Markt bestellen:

DualSense bei Saturn bestellen:

Alternativ könnt ihr die neuen DualSense-Modelle ebenfalls bei Otto bestellen. Die Preise unterscheiden sich nicht von Media Markt und Saturn. Ebenfalls werden 74,99 Euro pro Controller fällig.

DualSense bei Otto bestellen:

Außerdem angeboten werden die alternativen Farbversionen beim Technikversender Alternate. Hier müsst ihr allerdings einen Preisaufschlag akzeptieren. Denn mit 79,99 Euro verlangt der Händler etwas mehr. Nachfolgend die entsprechenden Produktlinks:

DualSense bei Alternate bestellen:

Darüber hinaus könnt ihr bei PlayStation Direct einen DualSense in der Farboption Galactic Purple erwerben. Er kostet 74,99 Euro und kann hier bestellt werden.

Verglichen mit dem Vorgänger DualShock 4 bietet der DualSense-Controller besondere Features. Dazu gehören das haptische Feedback, das mehr als die vorherigen Rumble-Funktionen zu bieten hat, sowie die adaptiven Trigger. Mit dem zuletzt genannten Feature kann der Widerstand der Trigger vom Spiel individuell angepasst werden, sodass sich besondere Effekte erreichen lassen. So kann beispielsweise das Spannen eines Bogens simuliert werden.

PS5 Cover folgen in Kürze

Offiziell vorgestellt wurden die neuen DualSense-Modelle parallel zur Enthüllung der ersten offiziellen PS5-Cover, mit denen ihr eure Konsole farblich individualisieren könnt.

Auf die Seitenteile, die in den Farbversionen Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple angeboten werden, müsst ihr etwas länger warten. Die Versionen Midnight Black und Cosmic Red sind ab dem 21. Januar 2022 auf direct.playstation.com erhältlich und sollen ab dem 18. Februar 2022 die Regale der anderen Händler erobern. Die weiteren Varianten folgen in der ersten Hälfte des Jahres 2022. Einen genauen Termin gibt es hier noch nicht.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Wollt ihr hingegen eine PS5 kaufen, müsst ihr euch weiter in Geduld üben. Nach wie vor übersteigt die Nachfrage das Angebot deutlich. Es ist eine Situation, die jüngsten Prognosen zufolge noch das ganze Jahr über anhalten könnte. Aus diesem Grund soll Sony die Produktion der PS4 verlängert haben.

Weitere Meldungen zu DualSense.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren