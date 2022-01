Ubisoft+ auch für PS4 & PS5?: Das sagt Ubisoft

In dieser Woche gab Ubisoft bekannt, dass der hauseigene "Ubisoft+"-Dienst den Weg auf die Xbox-Konsolen finden wird. Doch wie stehen die Chancen, dass auf kurz oder lang auch die PS4 und die PS5 mit dem Abo-Service bedacht werden?

Mit „Ubisoft+“ stellte der französische Publisher Ubisoft im September des Jahres 2019 einen eigenen Konkurrenten zu Electronic Arts‘ „EA Play“-Dienst zur Verfügung.

Nachdem „Ubisoft+“ in der Vergangenheit lediglich auf dem PC sowie diversen Streaming-Plattformen zu finden war, gab Ubisoft in dieser Woche bekannt, dass der Abo-Dienst auf absehbare Zeit den Weg auf die Xbox-Konsolen finden wird. „Letztendlich werden wir den Ubisoft+ Abo-Service auch Xbox-Besitzern anbieten, damit sie den vollen Umfang unserer Ubisoft+ Spielebibliothek, einschließlich neuer Veröffentlichungen, auf ihren Konsolen genießen können“, kommentierte Ubisofts Chris Early die Ankündigung. Doch was ist eigentlich mit der PlayStation-Community?

Aktuell keine weiteren Ankündigungen geplant

Diese wird zunächst leer ausgehen. Wie ein Sprecher von Ubisoft auch Nachfrage einräumte, konzentriert sich das Unternehmen nämlich erst einmal auf die Veröffentlichung von „Ubisoft+“ für die Xbox-Konsolen. Abgesehen davon sind derzeit keine weiteren Ankündigungen geplant. Oder anderes ausgedrückt: Vorerst sollten PlayStation 4- oder PlayStation 5-Spieler nicht damit rechnen, dass sie Zugriff auf den „Ubisoft+“-Dienst erhalten.

Bei „Ubisoft+“ haben wir es mit einem Abo-Dienst zu tun, der monatlich mit 14,99 Euro zu Buche schlägt und Abonnenten diverse Vorteile einräumt. Darunter exklusive Rabatte und die Möglichkeit, Neuveröffentlichungen wie „Watch Dogs: Legion“, „Assassin’s Creed: Valhalla“ oder „Immortals Fenyx Rising“ ohne zusätzliche Kosten zum Launch herunterzuladen und zu spielen.

