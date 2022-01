The Wolf Among Us 2: Telltale Games dachte an Deck Nine Games als Co-Entwickler

The Wolf Among Us 2:

Aktuell wird bei Telltale Games unter anderem am Adventure "The Wolf Among Us 2" gearbeitet. Wie aus einem aktuellen Interview mit dem Studio hervorgeht, dachte Telltale Games zunächst an Deck Nine Games als Co-Entwickler. Im Endeffekt entschloss man sich jedoch gegen diesen Schritt.

"The Wolf Among Us 2": Weitere Details soll in den nächsten Monaten folgen.

Zu den Titeln, die sich beim neu gegründeten Studio Telltale Games aktuell in Entwicklung befinden, gehört unter anderem das Ende 2019 angekündigte Adventure „The Wolf Among Us 2“.

Im Interview mit den US-Kollegen der GameInformer verloren die Verantwortlichen von Telltale Games ein paar Worte über die Arbeiten an „The Wolf Among Us 2“ und wiesen darauf hin, dass zu Beginn der Entwicklung darüber nachgedacht wurde, das im US-amerikanischen Colorado ansässige Studio Deck Nine Games als Co-Entwickler ins Boot zu holen. In den vergangenen Jahren machte sich Deck Nine Games vor allem mit Adventures wie „Life is Strange: Before the Storm“ oder „Life is Strange: True Colors“ einen Namen. Doch warum kam diese Zusammenarbeit nicht zustande?

Weitere Informationen sollen in den nächsten Monaten folgen

Diesbezüglich führte Jamie Ottilie, der CEO von Telltale Games, aus: „Wir besuchten Deck Nine Games zu Beginn des Reboots von The Wolf Among Us 2, um eine mögliche gemeinsame Entwicklung zu besprechen. Aber wir erkannten schnell, dass wir diesem talentierten Team mehr Raum geben wollten, um an einem Projekt zu arbeiten, das keine Einschränkungen und Erwartungen hatte, die durch eine Fortsetzung vorgegeben waren.“

Weitere Meldungen zu The Wolf Among Us 2:

Daher fiel die Wahl von Telltale Games auf die Entwickler von Adhoc, die aktuell an der Realisierung von „The Wolf Among Us 2“ mitwirken. Wann der Nachfolger im Endeffekt veröffentlicht werden soll, ist weiterhin unklar. Wie Telltale Games Ende 2021 versprach, sollen weitere Details zum Sequel in den nächsten Monaten folgen.

Ein konkreter Termin für die Enthüllung der neuen Informationen wurde jedoch nicht genannt.

Quelle: GameInformer

Weitere Meldungen zu The Wolf Among Us 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren