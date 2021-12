The Wolf Among Us 2: Erste Details zum Setting und dem Entwicklungsstand des Nachfolgers

The Wolf Among Us 2:

Während uns die Entwickler von Telltale Games kürzlich auf Anfang des kommenden Jahres vertrösteten, brachte der Industrie-Insider "Shinobi602" erste Details zur Entwicklung von "The Wolf Among Us 2" in Umlauf. Diese stammen aus der kommenden Ausgabe der Gameinformer.

"The Wolf Among Us 2": Weitere Details folgen 2022.

Unter den Projekten, die beim neu gegründeten Studio Telltale Games aktuell entstehen, befindet sich unter anderem der offizielle Nachfolger zum Adventure „The Wolf Among Us“.

In einer aktuellen Mitteilung zum Abschluss des Videospieljahres 2021 wiesen die Entwickler von Telltale Games darauf hin, dass wir erst Anfang 2022 mit weiteren Details zu „The Wolf Among Us 2“ rechnen sollten, die in der kommenden Ausgabe der Gameinformer zu finden sind. Der Industrie-Insider „Shinobi602“ weiß bereits mehr und brachte erste Details zum Setting und der laufenden Entwicklung des Nachfolgers in Umlauf.

Handlung setzt nach den Geschehnissen des ersten Teils ein

Wie „Shinobi602“ berichtet, haben wir es bei „The Wolf Among Us 2“ mit einem klassischen Sequel zu tun, dessen Handlung nach den Geschehnissen des ersten Teils einsetzt. Genauer gesagt sechs Monate. Weiter heißt es, dass die Geschichte des Nachfolgers in einem Winter in New York spielen wird. Da die Arbeiten am Skript von „The Wolf Among Us 2“ abgeschlossen sind, befindet sich das Adventure bereits in der Vollproduktion, bei der Telltale Games von der vereinfachten Entwicklung durch die Unreal Engine profitieren soll.

Als nächstes werden laut „Shinobi602“ die Arbeiten am Motion-Capturing in Angriff genommen. Weitere Details zur Geschichte und den Charakteren von „The Wolf Among Us 2“ werden in der kommenden Ausgabe der Gameinformer Anfang 2022 zu finden sein.

„The Wolf Among Us 2“ befindet sich für die Konsolen und den PC in Arbeit.

The Wolf Among Us 2 | Game Informer Details -Set 6 months after the original

-Takes place during Winter all over New York

-In full production, script is finalized, mocap underway

-Unreal Engine has streamlined dev a lot Much more in this month’s issue: https://t.co/5dfDOD0fDB pic.twitter.com/eDTt3354uf — Shinobi602 (@shinobi602) December 22, 2021

