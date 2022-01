Gran Turismo 7: DualSense-Features und beeindruckende Grafiken im neuen Trailer

In wenigen Wochen wird das von Polyphony Digital entwickelte Rennspiel "Gran Turismo 7" unter anderem für die PlayStation 5 erscheinen. Ein frisch veröffentlichter Trailer bewirbt die Unterstützung des DualSense-Controllers sowie die beeindruckende Grafik und soll auf diesem Wege Lust auf mehr machen.

In den kommenden Monaten dürfen sich PlayStation 4- und PlayStation 5-Besitzer gleich auf mehrere potenzielle First-Party-Highlights freuen.

Den Anfang macht Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ im Februar. Das von Polyphony Digital entwickelte Rennspiel „Gran Turismo 7“ hingegen folgt im März. Um uns die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, stellte Sony Interactive Entertainment heute den „Find Your Line / Lose Yourself“ genannten Trailer zu „Gran Turismo 7“ bereit. Dieser rückt die Unterstützung des DualSense-Controllers sowie die beeindruckende Grafik auf der PS5 in den Mittelpunkt und steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Realismus und atemberaubende Grafiken versprochen

„Gran Turismo 7“ wird ab dem 4. März 2022 für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich sein. Vor allem auf Sonys neuer Konsole möchten die Entwickler von Polyphony Digital hinsichtlich der Technik aus dem Vollen schöpfen und versprechen einen bisher ungekannten Realismus. Das entsprechende Equipment vorausgesetzt, punktet „Gran Turismo 7“ auf der PlayStation 5 mit einer Darstellung in 4K und 60FPS – die Unterstützung von HDR natürlich inklusive.

„Gran Turismo 7 profitiert von 22 Jahren Erfahrung, um dir die besten Aspekte aus der Geschichte des Franchises zu bieten. Von klassischen Fahrzeugen und Strecken bis hin zur Wiedereinführung des legendären GT Simulation Mode bringt GT7 die besten Eigenschaften früherer Versionen mit in die Zukunft. Ein noch realistischeres Fahrerlebnis erwartet euch dank haptischem Feedback, durch das ihr beim Gas geben so richtig auf eure Kosten kommt“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Nachdem sich Polyphony Digital bei „Gran Turismo Sport“ vor allem auf die Online-Mehrspieler-Komponente konzentrierte, sollen dieses Mal auch Fans der klassischen Einzelspieler-Karriere wieder auf ihre Kosten kommen.

