PSN Store: Angebot der Woche und weitere Deals für PS4 und PS5

Sony hat im PlayStation Store weitere Angebote an den Start gebracht. Darunter befindet sich der Deal of the Week, der bis Donnerstag der kommenden Woche gültig ist. Aufgrund der anhaltenden Spielproblematik dürften die Käuferscharen allerdings ausbleiben.

Eine Woche lang günstiger verkauft wird demnach der in die Kritik geratene Shooter „Battlefield 2042“. Mehrere Editions wurden im Preis gesenkt, darunter die reguläre PS4-Fassung, die ihr für 41,99 statt 69,99 Euro bekommt. Etwas mehr werden für das Cross-Gen-Bundle fällig, das ihr sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 nutzen könnt. Hier sind es 51,99 statt 79,99 Euro.

Die Gold Edition von „Battlefield 2042“ wurde von 99,99 auf 74,99 Euro gesenkt. Bei der Ultimate Edition sind es 95,99 statt 119,99 Euro. Sämtliche der genannten Angebote könnt ihr

Vor dem Kauf solltet ihr euch allerdings mit den Kritiken beschäftigen. „Battlefield 2042“ kam lediglich auf einen Metascore von 61. Die User-Scores unterbieten diesen Wert noch einmal erheblich. Sogar eine Petition wurde gestartet. Allerdings ist DICE damit beschäftigt, den Shooter weiter zu verbessern – wenn auch mit Verzögerungen.

Weitere Angebote im PlayStation Store

Neben dem Angebot der Woche gingen auch die regulären Mittwochs-Deals an den Start. Günstiger verkauft werden diesmal allerhand Download-Packs und kleinere DLC-Zusätze. Als Beispiel kann der Season Pass von „Lost Judgment“ genannt werden, der im Angebotszeitraum 24,49 statt 34,99 Euro kostet. „Homefront: The Revolution – Aftermath“ wiederum bekommt ihr für 1,19 statt 5,99 Euro und der Premium-Pass von „Battlefield 1“ schlägt mit 7,99 Euro zu Buche. Im Fall von „Battlefield Hardline Premium“ sind es 7,99 statt 39,99 Euro.

Auch Download-Pakete zu aktuellen Spielen sind dabei, darunter das Robo-Kevin-Paket für „Fortnite“. Hinzu gesellen sich etliche Pakete zu „Call of Duty“-Spielen, womit die Milliarden-Einnahmen von Activision erklärt werden können. Ebenfalls könnt ihr „Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds“ ab 5,99 Euro in euren Besitz bringen, wobei dieser Preis für PS Plus-User gilt.

Die offizielle Übersicht über die mehr als 500 DLC-Angebote könnt ihr euch direkt im PlayStation Store anschauen. Im PlayStation Store warten ebenfalls die PS Plus-Spiele für Februar 2022 auf den Download. Falls ihr diese noch nicht in eurer Bibliothek habt: Hier erfahrt ihr mehr über das neue „Gratis-Angebot“.

