Battlefield 2042: Entwickler brauchen mehr Zeit – Release des Updates 3.3 verschoben

Nach dem technisch durchwachsenen Launch wurde der von DICE entwickelte Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ in den vergangenen Monaten mit diversen Updates versehen, mit denen die allgemeine Spielerfahrung optimiert werden sollte.

Derzeit arbeitet DICE am umfangreichen Patch auf die Version 3.3, der ursprünglich noch in diesem Monat erscheinen und diverse Fehlerbehebungen beziehungsweise Optimierungen mit sich bringen sollte. Wie die verantwortlichen Entwickler von DICE in einer kurzen Mitteilung einräumten, wird es dazu allerdings nicht mehr kommen. Stattdessen benötigt das Studio noch etwas mehr Zeit und entschloss sich daher dazu, das Update 3.3 auf den kommenden Monat zu verschieben.

„Unser nächstes Update nach dem heutigen Hotfix wird nun Anfang März ausgerollt. Dies ist eine Änderung gegenüber unserer letzten Nachricht an Sie alle zur beabsichtigten Veröffentlichung. Die zusätzliche Zeit wird dazu beitragen, dass wir die Qualität unserer Updates verbessern und zusätzliche Änderungen vornehmen“, heißt es zur Verschiebung des Updates 3.3.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

Einen konkreten Termin bekam das Update 3.3 bisher nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich von einem Release im März 2022 die Rede. „Battlefield 2042“ wurde im November des vergangenen Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Auch wenn „Battlefield 2042“ die internen Erwartungen bisher nicht erfüllte, gehen die Verantwortlichen von Electronic Arts davon aus, dass sich der Multiplayer-Shooter auf lange Sicht zu einem Erfolg entwickeln wird. Diesen Standpunkt vertrat CEO Andrew Wilson angesichts der aktuellen Geschäftszahlen.

Our next Update after todays Hotfix will now roll out in early March. This is a change from our last messaging to you all on it’s intended release.

The extra time will help to ensure we improve the quality of our Updates, and include additional changes.https://t.co/WoeHvOludK

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) February 3, 2022