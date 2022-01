Battlefield 2042: EA will sich angeblich F2P-Option offenhalten

„Battlefield 2042“ steckt derzeit in der Krise. Erst im November 2021 erschienen, hat der Titel auf Metacritic die bisher niedrigste Durchschnittswertung der Serie erreicht. Die Spieler laufen dem Titel nicht nur in Scharen davon, sondern lassen ihren Frust auch in den öffentlichen Foren aus. Die toxischen Beiträge im offiziellen Battlefield-Subreddit nehmen derzeit so Überhand, dass über eine Abschaltung nachgedacht wird.

Wie der Branchen-Insider Tom Henderson wissen will, soll auch der Publisher Electronic Arts alles andere als Zufrieden mit dem Abschneiden von „Battlefield 2042“ sein. Angeblich werden derzeit verschiedene Schritte für den Shooter diskutiert.

EA angeblich unzufrieden mit „Battlefield 2042“

Laut Henderson sei Electronic Arts sehr enttäuscht darüber, wie sich „Battlefield 2042“ entwickelt habe. Deshalb will sich das Studio „alle Optionen anschauen“. Laut dem Insider soll das auch bedeuten, dass EA über eine Free-to-Play-Option für den Titel nachdenkt. Weitere Informationen zu diesem Thema will Henderson bald teilen.

Kürzlich wollte der Branchen-Insider bereits wissen, dass diewären, als bisher angenommen. Die Rede war von 4,23 Millionen Einheiten in der ersten Verkaufswoche. Darin enthalten sollen jedoch auch die Spieler sein, die Rückerstattungen erhielten oder die einfach die 10-Stunden-Testversion gespielt haben.

Dazu wies Henderson auf die angeblich chaotische Entwicklung des Titels hin. So soll am Anfang der Entwicklung noch nicht klar gewesen sein, in welche Richtung „Battlefield 2042“ gehen sollte. Angeblich wollte EA einen klassischen Battle-Royal-Shooter, bevor man sich zwischen April und August 2020 schließlich für ein klassisches „Battlefield“ entschieden hat.

