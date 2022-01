Battlefield 2042: „Zombie Survival“ – neue Portal-Erfahrung verfügbar

Der Portal-Modus von „Battlefield 2042“ bietet euch ungewöhnliche Spielerfahrungen, die von der Community erstellt werden. Die Neueste heißt „Zombie Survival“ und kann ab dem heutigen Tag gespielt werden. Zeit habt ihr dafür bis zum 27. Januar, also eine Woche.

4 Spieler gegen 60 Untote

Ein Squad tritt hier gegen 60 blutrünstige Zombies auf einmal an. Von den Charaktermodellen handelt es sich bei den Untoten eigentlich um Soldaten. Allerdings können sie nicht sprinten und besitzen lediglich ein Messer.

Das Ziel lautet, eine Stunde lang zu überleben. Erzielt dabei so viele Kills wie möglich. Sollte eines eurer Teammitglieder sterben, müsst ihr eine bestimmte Anzahl an Zombies eliminieren, um es wiederzubeleben. Waffen lassen sich übrigens auch hier aufleveln.

Gespielt wird auf kleinen Map-Varianten von diesen Ablegern:

„Battlefield 1942“

„Battlefield 3“

„BF: Bad Company 2“

„Battlefield 2042“.

Ansonsten kann seit heute das Update 3.2 heruntergeladen werden. Damit merzt das Entwicklerteam erneut zahlreiche Fehler aus und verbessert die Stabilität. Die wichtigsten Änderungen könnt ihr im unterhalb verlinkten Artikel nachlesen. Selbst das nächste Update befindet sich schon in Aussicht und wird unter anderem Scoreboard-Änderungen mit sich bringen.

„Battlefield 2042“ ist seit dem 19. November für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich. Die erste Season ist noch immer nicht in Aussicht. Laut einer Entdeckung des Dataminers Temporyal startet Season One erst im März. Damit wird unter anderem eine neue Karte eingeführt,

